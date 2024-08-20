影／搶搭米其林必比登熱潮！盧秀燕笑問「呷飽未」用美食撫慰心靈

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▲2024米其林指南台中必比登推介名單。（圖／《米其林指南》提供）

▲2024米其林必比登台中新上榜餐廳「繡球」，每日依時令打造的小菜是特色之一。（圖／台中市政府提供，2024.08.20）

▲2024米其林必比登台中新上榜餐廳「裡小樓」以台灣家常菜和小菜聞名，特色是金門老壇高梁香腸，腸衣帶濃郁酒香。（圖／台中市政府提供，2024.08.20）

《米其林指南2024》今日公布全台最新Bib Gourmand「必比登推介2024」店家完整名單，台中市計有27家必比登推介餐廳飄香國際，其中10家連續5年獲肯定、年度新進榜餐廳有2家。台中市政府觀光旅遊局打鐵趁熱，今天推出由市長盧秀燕親自推薦美食的影片，影片中市長媽媽拉著告白失敗的女孩大吃大喝、一起用美食撫慰心靈，網友大喊「超解壓」！這支90秒的影片，前段有男女偶遇、街舞橋段，年輕人的問候語都是中南部最親切的「呷飽未？」女主角向學長告白失敗後，沮喪的坐在市府前台階，媽媽市長突然出現，說的也是「呷飽未？」盧秀燕硬拖著女主角去大吃一頓，從傳統小吃到迷人的文青甜點、米其林美食，紮紮實實用台中美食撫慰身心靈，兩人吃得不亦樂乎，還不忘自拍分享，看得觀眾都餓了。觀旅局長陳美秀表示，美食與城市觀光體驗密不可分，能帶給遊客更深刻的旅遊記憶，米其林指南將台中納入評鑑城市已邁向第5年，多元化的風味料理與特色餐食，更能展現料理職人的豐沛才能及創意。今年台中有2家餐廳新進榜，分別為西區的「繡球」及西屯區的「裡小樓」，傳統味道與創新品牌兼具，更顯台中多元城市魅力。裡小樓以台灣家常菜和小菜聞名，特色是金門老壇高梁香腸，腸衣帶濃郁酒香；而繡球是以川味和江浙風味麵食為主，每日依時令打造的小菜更是特色之一。