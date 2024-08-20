川普將給他政府重要職務！馬斯克喊「我願意」　狗狗幣意外上漲　

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美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）當地時間週一表示，如果他在11月的大選擊敗賀錦麗（Kamala Harris），將提供特斯拉、SpaceX首席執行長馬斯克（Elon Musk）政府職位或顧問角色。對此，馬斯克稍早在自家社群平台X貼出一張自己的人工智慧合成圖，對川普表達「我願意」。川普今日在賓州約克進行競選活動後表示，他願意提名特斯拉執行長馬斯克擔任內閣或顧問職務，「如果馬斯克願意的話，他將可選擇擔任這樣的職位」；但他也表明，將考慮終止購買電動車的7,500美元稅收減免。馬斯克聽聞川普的公開談話後，19日在旗下社群平台X貼出一張疑似人工智慧（AI）製圖的照片，並打上「我願意服務」。在這張圖片中，馬斯克西裝筆挺站在美國國旗前的模樣，前面的講台上則寫上「政府效率部門」（Department of Government Efficiency）。值得注意的是，「政府效率部門」的英文縮寫為「D.O.G.E.」，正好與馬斯克先前大力推廣的狗狗幣（Dogecoin）同名。馬斯克的貼文在網上曝光後，狗狗幣單日上漲5.04%，價格攀升至3.36元