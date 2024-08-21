道奇「無情打線」出爐！Freeman右手骨裂硬撐　竟只休一天就回歸

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美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊一壘手Freddie Freeman18日守備時被球打中右手，診斷結果中指有髮絲狀骨裂，但昨(20日)依舊出現在先發名單中，，他表示，「他很好，右手的髮絲狀骨折的疼痛在他可以忍受的範圍，所以他會繼續出賽，應該不會影響他的打擊與傳球。」此外，道奇也做出多人異動，韓裔美籍好手Tommy Edman、內野手Max Muncy都離開傷病名單，也讓道奇打線更完整，其中Tommy Edman鎮守中外野，Max Muncy守三壘都可先發。兩屆金手套Nick Ahmed則遭指定讓渡（DFA）；而道奇也把外野手Andy Pages降至小聯盟，並把捕手Austin Barnes放進傷病名單。其中Tommy Edman鎮守中外野，Max Muncy也是福將。