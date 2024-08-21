道奇「無情打線」出爐！Freeman右手骨裂硬撐　竟只休一天就回歸

美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊一壘手Freddie Freeman18日守備時被球打中右手，診斷結果中指有髮絲狀骨裂，但昨(20日)依舊出現在先發名單中，總教練Dave Roberts指出，「他有很高的忍痛能力，所以今天會正常出賽。」對於道奇隊道奇昨日以3:0輕鬆擊敗水手隊，Dave Roberts說：「這是一個無情的先發打線，終於恢復到健康狀態。」
Freeman右手骨裂 僅休息一天返先發
洛杉磯道奇隊20日對上西雅圖水手隊，而原本被診斷出右手中指骨折的內野手Freddie Freeman預計會缺席，但Freeman仍以三壘手與一壘手的身分先發，他表示，「他很好，右手的髮絲狀骨折的疼痛在他可以忍受的範圍，所以他會繼續出賽，應該不會影響他的打擊與傳球。」
道奇主帥Roberts表示，「Freeman19日因受傷部位腫脹，甚至無法刷牙、洗頭，但他今天已經消腫，也覺得自己能打，因此我也很興奮可以在打線中寫下他的名字」。
此外，道奇也做出多人異動，韓裔美籍好手Tommy Edman、內野手Max Muncy都離開傷病名單，也讓道奇打線更完整，其中Tommy Edman鎮守中外野，Max Muncy守三壘都可先發。
兩屆金手套Nick Ahmed則遭指定讓渡（DFA）；而道奇也把外野手Andy Pages降至小聯盟，並把捕手Austin Barnes放進傷病名單。
道奇隊對水手擺出的先發打線，前3棒是MVP打線的日本巨星大谷翔平、Mookie Betts、Freddie Freeman，第4棒是Teoscar Hernández，第5棒為Lux，第6棒是明星捕手Will Smith。其中Tommy Edman鎮守中外野，Max Muncy也是福將。
Dave Roberts說，當你看到從第一棒至第九棒，不但可以敲長打，也能敲安打，並把球打到球場各個方向時，「這就是我們組成這個陣容的方式，終於，我們有機會看到這個打線了。」
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洛杉磯道奇隊20日對上西雅圖水手隊，而原本被診斷出右手中指骨折的內野手Freddie Freeman預計會缺席，但Freeman仍以三壘手與一壘手的身分先發，他表示，「他很好，右手的髮絲狀骨折的疼痛在他可以忍受的範圍，所以他會繼續出賽，應該不會影響他的打擊與傳球。」
道奇主帥Roberts表示，「Freeman19日因受傷部位腫脹，甚至無法刷牙、洗頭，但他今天已經消腫，也覺得自己能打，因此我也很興奮可以在打線中寫下他的名字」。
此外，道奇也做出多人異動，韓裔美籍好手Tommy Edman、內野手Max Muncy都離開傷病名單，也讓道奇打線更完整，其中Tommy Edman鎮守中外野，Max Muncy守三壘都可先發。
兩屆金手套Nick Ahmed則遭指定讓渡（DFA）；而道奇也把外野手Andy Pages降至小聯盟，並把捕手Austin Barnes放進傷病名單。
道奇隊對水手擺出的先發打線，前3棒是MVP打線的日本巨星大谷翔平、Mookie Betts、Freddie Freeman，第4棒是Teoscar Hernández，第5棒為Lux，第6棒是明星捕手Will Smith。其中Tommy Edman鎮守中外野，Max Muncy也是福將。
Dave Roberts說，當你看到從第一棒至第九棒，不但可以敲長打，也能敲安打，並把球打到球場各個方向時，「這就是我們組成這個陣容的方式，終於，我們有機會看到這個打線了。」