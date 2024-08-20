近5個月新高！新台幣連5升重返31字頭　但亞幣升最多是韓元

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在美國聯準會（Fed）9月降息幾已成定局之下，美元指數進一步跌落102，新台幣兌美元今（20）日持續升值，並一舉升破32元整數關卡，重返「31字頭」，而且在央行未明顯阻升之下，終場也順利站穩「31字頭」，收31.993元，升值3.7分，不僅已連5升，更創下4月2日以來收盤新高價。新台幣兌美元近來跟著國際盤走，前一交易日隨著亞洲貨幣大反攻，單日爆量狂升2.58角，今日延續升勢，以32.01元、升值2分開出後，在美元續弱及外資熱錢匯入之下，隨後突破32元整數大關，一度來到31.842元，強升快2角，但午盤後升幅收斂，終場收在31.993元，小升3.7分，還是創下近5個月收盤新高價，台北及元太兩大外匯市場成交量18.135億美元。雖然新台幣創近5個月新高，重返「31字頭」，但根據央行統計，新台幣單日升0.12%，在亞幣中僅排第四。以台北外匯市場下午4時收盤匯價來看，新台幣升幅僅排第四，升最多的是韓元，升了0.32%，再來是越南幣升了0.19%，新加坡幣升了0.18%，日圓及人民幣則都貶值，分別貶了0.31%及0.05%，而歐元升了4%，美元指數則跌了0.32%。