靖國神社再遭亂塗鴉「廁所」　嫌犯可能又逃回中國

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日本靖國神社入口處石柱今年五月才遭中國人噴紅漆，未料，日本警方19日凌晨又獲報，在神社石柱上發現「狗屎」、「廁所」等塗鴉，警方循線調查可疑人士，也發現到中國社群平台出現疑似犯案男子戴口罩的自拍照。綜合日媒報導，靖國神社19日清晨4時被職員發現遭到塗鴉，神社入口處的石柱上被人以簡體中文寫上「廁所」、「狗屎」、「軍國主義」、「去死」，以及英文字「S」、「B」等字眼。該案引發警視廳關注，調閱神社監視器發現，18日晚間10點左右，一名可疑人士出現在石柱的台座上，目前正在調查該人士的身分。警方也發現，中國社群平台微博上出現疑似犯人聊天紀錄的截圖，可能已從日本出境逃回中國，一名疑似犯案男子發文，照片中男子戴著口罩的站在神社入口前，相片拍攝時間為18日晚間，並打上「出國」兩字。警視廳正在調查圖片與事件的關聯性。