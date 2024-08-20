民主黨全代會場外鬧哄哄！示威者抗議加薩戰爭　一度突破護欄

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▲美國民主黨全國代表大會舉行首日，場外有數千反以色列民眾示威抗議，還有民眾越過了護欄。（圖／美聯社／達志影像）

美國民主黨全國代表大會（DNC）19日在芝加哥登場，不過場內熱鬧，場外卻是鬧哄哄，有許多支持巴勒斯坦的抗議人士在街頭遊行，對拜登政府在加薩戰爭中支持以色列一事表達反對，要求民主黨停止支持以色列攻打加薩走廊，並大罵民主黨總統提名人賀錦麗是「殺人兇手」。綜合媒體報導，民主黨全代會自19日開始一連舉行四天，不過首日在美國總統拜登即將發表演說的數小時之前，傘形組織「進軍民主黨全國代表大會」（March on the DNC）在會場外頭的一處公園聚集，抗議拜登政府在加薩戰爭中支持以色列。有大約百人在抗議過程中脫離隊伍，鎖定芝加哥聯合中心（United Center）周圍的金屬護欄。後續有戴著藍色頭盔、手持盾牌和黑色警棍的員警阻止示威人士進入內部警戒線。芝加哥警方在聲明中表示，示威者突破民主黨全代會外圍的部分圍欄，「執法人員立即趕到現場控制局勢。內圈防護完全沒有被突破，受保護對象均未遭遇威脅」。拜登在長達1小時的演說當中，針對示威活動一事表示，外面街頭的抗議者是有道理的」，以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈馬斯」（Hamas）的衝突，導致「雙方都有很多無辜的人被殺害」。但拜登並未直接提到示威人士突破外圍安全護欄的維安疏失。同情巴勒斯坦的團體在數個月以來舉辦多場示威，抗議拜登政府在武器和財政上支持以色列攻打統治加薩走廊的哈馬斯。對加薩戰爭的立場在民主黨內部一直是容易引起分歧的議題，隨著11月5日大選將至，民主黨基本盤的穆斯林和阿拉伯裔美國選民可能也會因此改變態度。