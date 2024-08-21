民主黨全代會川普沒閒著！喊賀錦麗「共產主義者」　老爸也不放過

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美國總統大選倒數不到百日，民主黨舉辦全國代表大會靠全黨之力替總統候選人賀錦麗拉抬聲量，共和黨總統候選人川普則不甘於近日落後的民調，積極在演講期間宣傳自己在經濟、國防安全、能源與防治犯罪等議題的政見，期間也不忘打擊對手賀錦麗，一度稱她為「共產主義者」（Communist），甚至用「卡瑪拉同志」（Comrade Kamala）稱呼她。民主黨全國代表大會（DNC）本週一（19）在伊利諾州芝加哥召開，接連四天除了總統拜登、前總統歐巴馬、希拉蕊等民主黨大佬接力串連致詞外，還有不少好萊塢演藝人員與歌壇明星替賀錦麗站台，共和黨總統候選人川普也同樣風風火火前往各大戰場州造勢，作為與民主黨全代會互別苗頭的手段。根據《ABC news》報導，川普週一開始前往自己曾受槍擊的賓州，在對當地的軍工廠工人與支持者們的演講當中強調自己在經濟發展、能源規劃等議題上比對手賀錦麗還要有用，他先是稱賀錦麗是「國家經濟破壞者」，接著還多次稱她為「卡瑪拉同志」（Comrade Kamala），指責她推行「共產主義政策」。川普還把砲火引導至賀錦麗的父親，史丹福大學榮休教授暨知名經濟學家哈里斯（Donald J. Harris）為「馬克思主義教授」，還說「我相信他把她教得不錯」，接著又說自己很好奇，他們（民主黨人）是否知道當他們推翻或對原本的總統候選人拜登「發動政變」時，是否知道賀錦麗的背景淵源、來自什麼地方、意識形態又是什麼」。