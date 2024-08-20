歐巴馬挺賀錦麗霸氣喊「人才任你選」　背景相似樂見選出女總統

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美國民主黨全國代表大會（DNC）在芝加哥於美國時間19日晚間登場，這場為了替民主黨總統候選人賀錦麗拉抬聲量的聚會上，民主黨大佬們預期將陸續發表演講呼籲選民站出來。外媒報導指出，前總統歐巴馬也曾力挺賀錦麗，霸氣喊話會全力提供競選所需人才，告訴她「想要選誰都可以」。《路透》報導指出，在第一時間並未直接表達立場，直到黨內確定提名人後，前總統歐巴馬才正式火力全開支持賀錦麗，其中一名助手還透露歐巴馬曾給賀錦麗小建議，讓她從挖掘現有的競選人才庫，「他只是想讓她知道，她有能力，也完全可以招募任何她所需要的人手」。接著歐巴馬身邊數名重量級幕僚便加入賀錦麗團隊，包含前競選經理普洛夫（David Plouffe）與副理坎特（Stephanie Cutter），此外雙方也曾經在賀錦麗準備挑選副手時有過交談，當時歐巴馬就曾主動給出建議。美國副總統賀錦麗作為民主黨全代會的主角，週一就意外現身並對現任總統拜登（Joe Biden）表達感謝，還矢言從他手中接棒之後將打敗川普，讓現場氣氛激昂，而現年63歲的歐巴馬則預計在全代會第2日、8月21日登台演說。報導提及，歐巴馬與賀錦麗從政經歷相似，兩人分別從檢察官與州參議員等公職基層崛起，後續都進入參議院接觸全國等級政治事務，而在美國歷史上歐巴馬是第一個非裔總統、賀錦麗是第一個非裔女副總統，如今更有機會成為美國首位非裔兼南亞裔的女性總統。