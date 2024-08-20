李珠珢加盟樂天女孩？他點3關鍵　粉絲揭欠薪風波酸：球團要崩了

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▲李珠珢加盟富邦悍將的呼聲非常高，不過球團的回應模稜兩可，目前加盟哪支球隊仍不明朗。（圖／IG my._.chuuu）

▲網友認為李珠珢最終會成為樂天女孩，讓粉絲笑翻，嘲諷樂天恐怕明年就不會存在了。（圖／IG my._.chuuu）

被粉絲封為「AI女神」的韓國起亞虎啦啦隊成員李珠珢，上個月來台應援掀起暴動，粉絲幾乎要塞爆台北大巨蛋，也可看出女神的超高人氣，今（20）日有消息傳出李珠珢明年有望加盟中職球隊，讓不少網友嗨翻，有人猜測加盟球隊是否是富邦悍將，對此球團出面回應指出：「針對市場傳言不予評論。」不過也有粉絲在社群指出，李珠珢當樂天女孩的機率更大，並點出3點關鍵因素，沒想到又再度掀起討論潮，但也有網友開酸：「樂天先處理好他們樂天女孩的薪資問題吧」、「球團要崩了。」根據今天稍早接獲的具體消息指出，前體育主播蔡明里昨（19）日曾在自己的直播中透露，李珠珢已經跟球隊談好合約了，且明年就會來報到：「這就不是我自己猜的啦，是人家透露，應該明年就會來報到吧，應該球隊都談好了，我是看覺得這個跡象蠻明顯的。」讓一票粉絲嗨翻。不過李珠珢究竟與哪個球團簽約，目前還沒有人知道，只不過富邦悍將的呼聲非常高，但球團對此卻表示：「針對市場傳言不予評論，如有任何消息將另行公布。」而就有粉絲在Threads上發文，點出李珠珢簽署的球團是樂天桃猿，預告李珠珢將成為樂天女孩，並點出4點關鍵因素，引發熱議。該名網友指出，第1富邦悍將已經有4名韓籍啦啦隊成員，如果再加入李珠珢，恐怕會擠壓到本土啦啦隊員的曝光率；再來，先前也曾在起亞虎啦啦隊應援的李多慧宣布來台時，也以樂天桃猿為跳板，所以李珠珢很可能會先去樂天桃猿；不只如此，網友還提到樂天女孩近期負面新聞頻傳，如果李珠珢強勢加入，對於樂天女孩的評價才有機會回穩。但也有粉絲表態無法接受，紛紛開酸：「樂天女孩最近都被爆欠錢了」、「今年『全猿』逃走的風格，還肯花大錢嘛」、「樂天連球團都要崩了」、「母湯去哦」、「明年還會有樂天嗎」、「你先確定樂天年底不會賣球隊！」直指近期樂天女孩爆出的欠薪風波，坦言球團要砸大錢請到李珠珢的機率實在不高。