AKB48 Team TP頂豔陽拍MV！曬傷又被雷雨淋　一天遭遇冰火五重天

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▲AKB48 Team TP非常敬業，即使拍攝MV遇到很多難關，依舊不喊苦。（圖／好言娛樂提供）

國民女團AKB48 Team TP在2023秋天釋出第七張單曲〈11月的腳鍊〉後，陸續舉辦了多場「AKB48 Team TP 公演 手牽手」公演，場場皆爆滿演出，不斷精進歌舞實力的同時，也祕密籌備著成軍6年的新作，想給粉絲們一個驚喜。睽違1年，AKB48 Team TP透過無數粉絲的應援充飽了電，於2024年夏天正式發行第二張全原創單曲，今（20）日新歌〈24/7 Shining〉單曲和音樂錄影帶同步釋出。這次拍攝MV時，女孩們頂著超過35度的高溫拍攝，全體都曬傷了，午後還遇到大雷雨，在24小時內就感受到「冰火五重天！」AKB48 Team TP延續過往的王道路線，除了向粉絲們展現她們全面「LEVEL UP」的青春活力和音樂色彩，也代表著製作團隊以原創建立AKB48 Team TP獨特風格。〈24/7 Shining〉就像一顆橙橘色的芒果，豐碩的果實飽含女孩們的成長點滴，歷經了風吹日曬雨淋，AKB48 Team TP將帶來全新打造的歌曲和舞蹈，邀請粉絲們在這最閃耀的夏天來嚐鮮。而最值得一提的是，AKB48 Team TP《24/7 Shining》未演先轟動，還沒發片僅光預購就收單13000張的天量，讓女孩們都振奮不已，除了感謝粉絲們的熱愛，更是摩拳擦掌迫不及待要上台表演唱給全世界，大喊「我們愛你！」為了拍攝主打歌〈24/7 Shining〉的MV，AKB48 Team TP還頂著體感超過35度的烈日，7月初夏天最熱的時候，在桃園某山坡地上拍攝，拍完後大家都曬傷。更戲劇性的是，老天爺給女孩們的超級任務還沒完，在被曬到紅通通後，居然午後又遇雷電陣雨，瞬間降溫不說，還變身落湯雞，整個是「冰火五重天！」大家趕忙慌亂逃竄，但團隊超有愛，大家互相為對方拭去全身的雨水、整理衣著和妝容，還提醒彼此喝熱茶，以免著涼了。AKB48 Team TP也超級有向心力，讓團隊看在眼裡，相當讚許和感動，不過同時12個隊員都要吹頭髮，吹風機都來不及用，整個MV拍攝過程水火交融，還長達24小時，但她們非常敬業，不但不喊苦，從頭到尾都精神奕奕，。而導演看完成品後，也大讚這是AKB48 Team TP成軍以來最會放電的一支MV，團員們都笑說，「因為雷電交加，我們都無線充電，吸飽電力了！」讓團隊聽了都笑成一團，直呼「太可愛了！」