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知名聲優田中敦子病逝！享壽61歲　曾演活《攻殼機動隊》草薙素子

記者潘毅／綜合報導

▲日本知名聲優田中敦子（左）於8月20日逝世，兒子田中光（右）證實這項消息。（圖／X@HikaruTanaka_va）
▲日本知名聲優田中敦子（左）於8月20日逝世，兒子田中光（右）證實這項消息。（圖／X@HikaruTanaka_va）
日本知名聲優田中敦子，今（20）日被證實已經病逝，享壽61歲。兒子田中光也發出訃聞證實這項消息，並表示「很高興自己能有這麼一位值得驕傲的母親。」

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▲田中敦子在2024年都還有配音演出，包含1月新番的《治癒魔法的錯誤使用法》中飾演羅絲。（圖／X@thegitsofficial）
▲田中敦子在2024年都還有配音演出，包含1月新番的《治癒魔法的錯誤使用法》中飾演羅絲。（圖／X@thegitsofficial）
田中敦子本名佐藤敦子，1962年出生於日本群馬縣，從1990年代就開始在聲優業界活躍，並為《攻殼機動隊》的草薙素子配音後，名氣大漲成為頂級聲優，到了近年都還有出演許多作品，包含《葬送的芙莉蓮》弗蘭梅、《咒術迴戰》花御等角色都是由她配音。

▲田中光在社群平台X上證實母親的死訊，並坦言母親在過去一年間，都在與病魔奮鬥。（圖／X@HikaruTanaka_va）
▲田中光在社群平台X上證實母親的死訊，並坦言母親在過去一年間，都在與病魔奮鬥。（圖／X@HikaruTanaka_va）
沒想到今（20）日晚間，田中敦子的兒子田中光在社群平台X上證實母親的死訊，並坦言母親在過去一年間，都在與病魔奮鬥中，而媽媽不希望讓大眾知道疾病名稱。

田中光也表示：「我真的很高興有一個讓我感到驕傲的母親。最後，請不要忘記田中敦子傾注心力投入的作品、她愛的角色，以及她的聲音。向我尊敬的女演員／配音員和敬愛的母親致上愛」。

▲《攻殼機動隊》草薙素子是田中敦子配音的成名角色。（圖／X）
▲《攻殼機動隊》草薙素子是田中敦子配音的成名角色。（圖／X）
田中敦子配音代表作
草薙素子《攻殼機動隊》
卡露拉《傳頌之物》
小南《火影忍者疾風傳》
世良瑪麗《名偵探柯南》
莉莎莉莎《JOJO的奇妙冒險》
田宮良子《寄生獸》
花御《咒術迴戰》
弗蘭梅《葬送的芙莉蓮》
Caster《Fate/Stay night》
凱寧《尼爾：自動人形》
羅絲《治癒魔法的錯誤使用法》

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