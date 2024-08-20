胡瓜脫口秀玩太大！介紹遊戲「投懷送抱」狂酸：阿翔跟謝忻玩的

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▲胡瓜一上台就自稱是「五月天阿信」，還表示喜歡阿信的都很沒品味。（圖／STR Network YouTube）

▲胡瓜無奈開嗆阿翔過去偷吃謝忻一事。（圖／STR Network YouTube）

▲博恩（左）與黃逸豪（右）故意讓胡瓜消遣孫鵬，讓全場笑翻。（圖／STR Network YouTube）

▲胡瓜怒罵博恩與黃逸豪，並坦言節目尺度真的太大。（圖／STR Network YouTube）

近期活躍於YouTube，並開設「下面一位」頻道的資深藝人胡瓜，近期登上薩泰爾娛樂的脫口秀節目《狗屎寫手》，節目中胡瓜無奈講出對應台詞，辛辣講稿讓全場粉絲笑翻，不只如此，他還在台上詢問觀眾是否看過自己的綜藝節目《綜藝大集合》，並表示節目中有不少遊戲，沒想到下1句竟爆出：「『鯉魚躍龍門』就是跳圈圈那個，『投懷送抱』是阿翔跟謝忻玩的那個。」讓全場粉絲笑到不行。節目《狗屎寫手》在網路上爆紅已久，每次推出最新1集，總能衝上熱門，該節目由幕後寫手先完成主持講稿，再由螢幕前的來賓戴上耳機，並聽從幕後人員台詞指示講出脫口秀台詞，尺度常常無極限，讓台上來賓超無奈，不過倒是讓粉絲津津樂道。脫口秀一開始，胡瓜開場就先介紹自己是「五月天的阿信」，並接著表示近期阿信在Threads上的發言讓大家非常失望，隨後便突然自爆：「像我就不知道Threads是什麼！」讓全場陷入暴動，而後續胡瓜也坦言自己為了拉近與年輕人的距離，已經下載的IG，沒想到寫手們又開始調皮，讓胡瓜說出：「因為我FB上的朋友都過世了。」差點招架不住。不只如此，胡瓜還感嘆：「我們節目的收視率越來越低。」接著下1句就脫口驚人言論：「因為我的觀眾也差不多死光了。」讓粉絲嗨翻，而講到自己最知名的節目《綜藝大集合》，胡瓜開始介紹遊戲項目：「『鯉魚躍龍門』就是跳圈圈那個。」後續還把阿翔與謝忻拖下水：「『投懷送抱』是阿翔跟謝忻玩的那個。」另外胡瓜還提到兒子胡釋安常被酸沒有知名度，沒有新聞願意報導，接著笑稱：「孫鵬好羨慕我。」讓觀眾連想到日前孫鵬的兒子孫安佐新聞不斷，再次掀起高潮。事後回到後台，胡瓜馬上對寫手博恩和黃逸豪怒罵：「你們很『夭壽』！」並笑稱首次面對特別的脫口秀經驗很瘋狂，讓他直呼：「尺度真的很寬！」