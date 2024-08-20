忠孝橋「早餐商人」找到了！狂載120份餐點　沒賣完食物去向曝光

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▲忠孝橋三重往台北護欄遭拖板車撞破大洞。（圖／北市府提供）

▲康老闆準備的120份早餐在橋上賣出了一些。（圖／翻攝爆料公社）

今（20）日上午連接新北市三重區與台北市的交通要道「忠孝橋」，發生聯結車載運鋼樑掉落事故，一度導致車道完全堵塞，許多通勤族卡在橋上。怎料現場卻出現一位「早餐商人」，直接推著大量餐點開始在橋上販售，而這位老闆本人也被找到了，同時也分享食物的最後去向。據《東森新聞》報導，當時在忠孝橋上推著車販售早餐的康姓男子，與人合夥在三峽開設早餐店，生意已經經營長達6年多，而他今（20）日開在忠孝橋上，則是要前往北車機捷站擺攤賣早餐，準備了120組飲料和三明治要賣給通勤族客人們，卻沒想到遇上了聯結車事故。回憶起當時狀況，康老闆也表示，當下發現所有車都塞在忠孝橋上，於是也好奇下車了解狀況，一聽現場人員透露事故要4到5小時才能排除，深怕120份早餐會通通報銷，於是用推車拿著一部分餐點，推往車陣前端，一邊販售一邊看事故排除的進度，純粹擔心早餐報銷才會叫賣，絕非要發災難財。隨後這段影片也被其他駕駛拍下，成為今日台灣頭條焦點，也讓康老闆成為忠孝橋「早餐商人」在全台灣暴紅。最後康老闆也大讚，警方在現場疏散事故效率極高，在8點50分他就順利抵達北車擺攤，不過還是延遲了一大段時間，因此有不少餐點還是沒有賣出，最終也將這些食物分送給機捷站務人員和街友，沒有浪費食物。