今天快衝！7-11特大杯咖啡「寄杯買10送8」　星巴克買一送一再7折

咖啡控補充囤杯數的時機到了！7-11今（21）日起限時11天，APP線上寄杯特大杯美式買10送8，另有和風葛粉拿鐵系列2杯99元；全家開搶4水果茶39元、薄荷可可千層蛋糕買1送1優惠券；星巴克則在foodomo平台發動特大杯買一送一，福饕會員再享自取7折。
🟡7-ELEVEN
📍APP｜8月21日至8月31日
◾特大杯美式買10送8，5.6折（原價60元、特價33元）
◾西西里檸檬咖啡／香橙果纖氣泡咖啡8杯470元，7.3折（原價80元、特價59元）
◾厚乳拿鐵8杯330元，6.3折（原價65元、特價41元）
◾卡布其諾8杯300元，6.8折（原價55元、特價38元）
◾一顆檸檬紅茶／青茶8杯330元，6.9折（原價60元、特價41元）
📍APP｜8月日至21月31日
◾和風葛粉抹茶拿鐵／焦糖瑪奇朵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
每日限量2000組，自凌晨0時重新補貨開賣，因此若當日已完售，可設定鬧鐘凌晨0時重新搶買，預計補貨1小時內仍有機會買到。
📍APP｜8月18日至8月27日
◾濃萃美式6杯188元，6.3折（原價50元、特價31元）
◾大杯冰燕麥拿鐵4杯188元，6.3折（原價75元、特價47元）
◾香鑽水果茶4杯188元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾珍珠奶茶5杯188元，6.3折（原價60元、特價38元）
🟡全家便利商店
APP首頁「優惠趣」專區，可領取限量好康優惠券，今（21）日上午10時開搶搖搖茶吧4水果茶39元、薄荷可可千層蛋糕買一送一，限量票券領完為止。
📍APP優惠趣｜限量領完為止
◾搖搖茶吧4水果茶39元，6折（原價65元）
◾薄荷可可千層蛋糕買1送1，5折（原價59元、平均特價30元）
📍APP｜8月20日至8月22日
◾仙女紅茶特價29元，7.3折（原價40元）
◾仙女醇奶茶39元，7.1折（原價55元）
📍門市｜8月7日至8月21日
單品咖啡同品項第2杯8元，以下舉例換算：
◾大杯單品美式第2杯8元，5.4折（原價100元、特價54元）
◾大杯單品拿鐵第2杯8元，5.4折（原價110元、特價59元）
🟡foodomo外送平台
即日起至9月6日期間，每周三至周五有星巴克特大杯飲品買一送一，福饕會員再享自取7折或外送免運，以下特價舉例換算：
◾特大杯美式買1送1，5折（原價125元、特價63元）
◾特大杯紅茶那堤買1送1，5折（原價160元、特價80元）
◾特大杯那堤買1送1，5折（原價150元、特價75元）
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📍APP｜8月日至21月31日
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📍APP｜8月18日至8月27日
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