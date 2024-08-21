今天快衝！7-11特大杯咖啡「寄杯買10送8」　星巴克買一送一再7折

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▲7-11自8月21日至8月31日特大杯美式買10送8。（圖／業者提供）

▲7-11 APP開跑「夏季CITY樂咖啡」，祭出多杯組寄杯優惠。（圖／業者提供）

▲7-11在APP推出和風葛粉抹茶拿鐵／焦糖瑪奇朵2杯99元。（圖／業者提供）

▲7-11 APP有中元節咖啡優惠，多杯組188元。（圖／業者提供）

▲全家APP首頁「優惠趣」專區，可領取買一送一優惠券。（圖／手機截圖）

▲全家APP寄杯優惠推出仙女紅茶29元、仙女醇奶茶39元。（圖／手機截圖）

▲全家門市至8月21日，單品咖啡系列同品項第2杯8元。（圖／業者提供）

▲foodomo外送平台限時祭出星巴克特大杯飲品買一送一。（圖／業者提供）

咖啡控補充囤杯數的時機到了！7-11今（21）日起限時11天，APP線上寄杯特大杯美式買10送8，另有和風葛粉拿鐵系列2杯99元；全家開搶4水果茶39元、薄荷可可千層蛋糕買1送1優惠券；星巴克則在foodomo平台發動特大杯買一送一，福饕會員再享自取7折。◾特大杯美式買10送8，5.6折（原價60元、特價33元）◾西西里檸檬咖啡／香橙果纖氣泡咖啡8杯470元，7.3折（原價80元、特價59元）◾厚乳拿鐵8杯330元，6.3折（原價65元、特價41元）◾卡布其諾8杯300元，6.8折（原價55元、特價38元）◾一顆檸檬紅茶／青茶8杯330元，6.9折（原價60元、特價41元）◾和風葛粉抹茶拿鐵／焦糖瑪奇朵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）每日限量2000組，自凌晨0時重新補貨開賣，因此若當日已完售，可設定鬧鐘凌晨0時重新搶買，預計補貨1小時內仍有機會買到。◾濃萃美式6杯188元，6.3折（原價50元、特價31元）◾大杯冰燕麥拿鐵4杯188元，6.3折（原價75元、特價47元）◾香鑽水果茶4杯188元，6.7折（原價70元、特價47元）◾珍珠奶茶5杯188元，6.3折（原價60元、特價38元）APP首頁「優惠趣」專區，可領取限量好康優惠券，今（21）日上午10時開搶搖搖茶吧4水果茶39元、薄荷可可千層蛋糕買一送一，限量票券領完為止。◾搖搖茶吧4水果茶39元，6折（原價65元）◾薄荷可可千層蛋糕買1送1，5折（原價59元、平均特價30元）◾仙女紅茶特價29元，7.3折（原價40元）◾仙女醇奶茶39元，7.1折（原價55元）單品咖啡同品項第2杯8元，以下舉例換算：◾大杯單品美式第2杯8元，5.4折（原價100元、特價54元）◾大杯單品拿鐵第2杯8元，5.4折（原價110元、特價59元）即日起至9月6日期間，每周三至周五有星巴克特大杯飲品買一送一，福饕會員再享自取7折或外送免運，以下特價舉例換算：◾特大杯美式買1送1，5折（原價125元、特價63元）◾特大杯紅茶那堤買1送1，5折（原價160元、特價80元）◾特大杯那堤買1送1，5折（原價150元、特價75元）