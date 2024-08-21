忠孝橋遭撞破單線通車了！最塞車時間、替代道路整理　駕駛責任曝

連結台北市與新北市的重要交通幹道「忠孝橋」，20日清晨發生聯結車撞上護欄翻覆的意外，全線一度封閉，由於當時正好是上班尖峰時段，造成交通大亂。經過新北市政府積極搶修，今（21）日終於開放內線車道通行，不過上班時段仍然會大塞車。《NOWnews》特別整理忠孝橋包括修理時間、替代道路相關資訊，提供民眾一文看懂如何因應。
忠孝橋發生什麼事？
新北市三重區一名34歲洪男，20日清晨開聯結車載著35噸的鋼樑，準備前往台北雙子星工地，結果行經忠孝橋時，疑因過彎重心不穩，連人帶車失控撞上護欄，鋼樑直接砸破護欄，聯結車也隨之翻覆，造成當天早上道路全線封閉，許多上班族直接被卡在橋上動彈不得，甚至有人直接賣起早餐。
忠孝橋現在可以通行了？最塞車時間曝光
可以，不過僅恢復單線通車，新北市工務局稍早公布，今（21）日已經開放內線一車道通行，不過上班期間要因應大量的車流，預估尖峰時段7至10點還是會非常塞車，建議民眾還是尋求替代道路，以免上班遲到。
忠孝橋的替代道路有哪些？
台北市交通局表示，駕駛可以改從台北橋、中興橋進入台北市，為了因應車輛會回堵在新北市端，台北市針對替代道路，包括台北橋、中興橋下橋綠燈時間將會延長來疏導車流，時相號誌也會彈性調整，延長下橋路口與幾個東西向的道路的綠燈時間。
而如果原本從國1下五股交流道接台1高架至台北的民眾，建議改由以下路段行駛：
📍持續走國1→三重交流道→三和路→台北橋
📍持續走國1→重慶北路交流道→台北
📍桃園、新莊往台北方向民眾，也建議改由中興橋、台北橋等替代道路行駛
忠孝橋大約需要修繕多久？
新北市政府評估，忠孝橋大約需要2個月才能夠完整復原，費用大約落在100萬至200萬元之間，該橋在施工期間，包括20噸拖板車、貨櫃車等大型車輛一律禁行。
撞破忠孝橋駕駛責任？
據悉，該名駕駛聯結車34歲的洪男才剛到新公司短短1個月，還在實習階段，因為第一次載運大型鋼柱，對路況也不熟才會釀成大禍。這次事件不僅砸破忠孝橋，也造成混凝土塊等掉落橋下，砸損下方2部車輛，所幸無人受傷。
不過根據警方調查，肇事的聯結車貨運單載重（總重）53噸270公斤，而該車法定載重43噸，已超載10噸270公斤，已經違反道路交通管理處罰條例舉發，將處新台幣1萬元以上罰鍰；另外裝載貨不穩妥警方也開出罰單，洪男所載運鋼樑砸壞橋樑，導致產生公共往來危險，不僅要面臨修復工程、車損鉅額賠償，也依公共危險罪遭移送新北地檢署偵辦。
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新北市三重區一名34歲洪男，20日清晨開聯結車載著35噸的鋼樑，準備前往台北雙子星工地，結果行經忠孝橋時，疑因過彎重心不穩，連人帶車失控撞上護欄，鋼樑直接砸破護欄，聯結車也隨之翻覆，造成當天早上道路全線封閉，許多上班族直接被卡在橋上動彈不得，甚至有人直接賣起早餐。
忠孝橋現在可以通行了？最塞車時間曝光
可以，不過僅恢復單線通車，新北市工務局稍早公布，今（21）日已經開放內線一車道通行，不過上班期間要因應大量的車流，預估尖峰時段7至10點還是會非常塞車，建議民眾還是尋求替代道路，以免上班遲到。
忠孝橋的替代道路有哪些？
台北市交通局表示，駕駛可以改從台北橋、中興橋進入台北市，為了因應車輛會回堵在新北市端，台北市針對替代道路，包括台北橋、中興橋下橋綠燈時間將會延長來疏導車流，時相號誌也會彈性調整，延長下橋路口與幾個東西向的道路的綠燈時間。
而如果原本從國1下五股交流道接台1高架至台北的民眾，建議改由以下路段行駛：
📍持續走國1→三重交流道→三和路→台北橋
📍持續走國1→重慶北路交流道→台北
📍桃園、新莊往台北方向民眾，也建議改由中興橋、台北橋等替代道路行駛
忠孝橋大約需要修繕多久？
新北市政府評估，忠孝橋大約需要2個月才能夠完整復原，費用大約落在100萬至200萬元之間，該橋在施工期間，包括20噸拖板車、貨櫃車等大型車輛一律禁行。
撞破忠孝橋駕駛責任？
據悉，該名駕駛聯結車34歲的洪男才剛到新公司短短1個月，還在實習階段，因為第一次載運大型鋼柱，對路況也不熟才會釀成大禍。這次事件不僅砸破忠孝橋，也造成混凝土塊等掉落橋下，砸損下方2部車輛，所幸無人受傷。
不過根據警方調查，肇事的聯結車貨運單載重（總重）53噸270公斤，而該車法定載重43噸，已超載10噸270公斤，已經違反道路交通管理處罰條例舉發，將處新台幣1萬元以上罰鍰；另外裝載貨不穩妥警方也開出罰單，洪男所載運鋼樑砸壞橋樑，導致產生公共往來危險，不僅要面臨修復工程、車損鉅額賠償，也依公共危險罪遭移送新北地檢署偵辦。