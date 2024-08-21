忠孝橋遭撞破單線通車了！最塞車時間、替代道路整理　駕駛責任曝

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▲雙北連結重要幹道「忠孝橋」20日發生聯結車翻覆的情況，一度造成全線封閉，今（21）日單線搶通，不過上班時段仍會非常塞車。（圖／翻攝畫面）

▲原本從國1五股交流道接台1高架至台北的民眾，有兩條替代路線可以更動。（圖/新北交通族臉書）

▲從桃園、新莊往台北的民眾，可以改走中興橋或是台北橋進入台北。

▲忠孝橋聯結車翻覆，混凝土塊等掉落橋下，砸損下方2部車輛，所幸無人受傷，駕駛將賠償鉅額修繕費、車損，也被依公共危險罪移送。（圖／翻攝畫面）

連結台北市與新北市的重要交通幹道「忠孝橋」，20日清晨發生聯結車撞上護欄翻覆的意外，全線一度封閉，由於當時正好是上班尖峰時段，造成交通大亂。經過新北市政府積極搶修，今（21）日終於開放內線車道通行，不過上班時段仍然會大塞車。《NOWnews》特別整理忠孝橋包括修理時間、替代道路相關資訊，提供民眾一文看懂如何因應。新北市三重區一名34歲洪男，20日清晨開聯結車載著35噸的鋼樑，準備前往台北雙子星工地，，許多上班族直接被卡在橋上動彈不得，甚至有人直接賣起早餐。，不過上班期間要因應大量的車流，，為了因應車輛會回堵在新北市端，台北市針對替代道路，，時相號誌也會彈性調整，延長下橋路口與幾個東西向的道路的綠燈時間。持續走國1→三重交流道→三和路→台北橋持續走國1→重慶北路交流道→台北桃園、新莊往台北方向民眾，也建議改由中興橋、台北橋等替代道路行駛新北市政府評估，據悉，該名駕駛聯結車34歲的洪男才剛到新公司短短1個月，還在實習階段，因為第一次載運大型鋼柱，對路況也不熟才會釀成大禍。不過根據警方調查，，已經違反道路交通管理處罰條例舉發，將處新台幣1萬元以上罰鍰；