柯叔元傳再婚！老婆是醫院千金　她被爆為了當柯太太和家人撕破臉

我是廣告 請繼續往下閱讀

資深小生柯叔元戲齡28年，遊走大小螢幕，代表作有《夜市人生》、《花甲男孩轉大人》、《做工的人》等，感情方面，曾經有一段11年婚姻，今年53歲的他，今（21）日傳出已經祕密再婚1年，小10歲老婆出身望族，為中部某醫院千金，也是梅開二度，還被爆料為嫁柯叔元和家人翻臉。據《鏡週刊》報導，柯叔元和圈外女友去年登記結婚，他過去不願多談新歡身分，據傳，老婆Rachel為彰化北斗卓綜合醫院第三代千金，結過婚、有小孩，小倆口是從朋友的聚會上認識，女方被拍過戴CHANEL名錶，社群媒體的動態顯示，吃喝都走高檔路線，不過完全沒有上一段婚姻的痕跡。報導指出，爆料人表示，Rachel突然向前夫提離婚，讓男方覺得莫名其妙，後來看新聞才得知前妻和柯叔元交往，且離婚4個月就再婚，而Rachel父母為彰化有頭有臉的望族，對女兒離婚一事很低調，Rachel也為離婚又閃婚跟家人鬧翻、斷聯，雙親甚至是後來才知道愛女再婚。對於再娶醫院千金，經紀人表示，柯叔元不願回應。柯叔元去年7月被目擊和富家女友互動親暱，女方還帶小孩到劇組探他的班，柯叔元也大方認愛，「目前的確和對方穩定交往中，因為女方是圈外人，普通人家，加上孩子還小，希望大家給予祝福和空間，不要造成孩子生活上不必要的困擾，感謝。」後來出席活動受訪，他表示：「我已經很久沒談戀愛了！感謝大家關心，就是穩定交往。」被問到是否再婚，柯叔元說：「看緣分，有機會的話，不排除。」