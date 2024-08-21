賀錦麗超吸金！接棒拜登才4週　逾151億元競選資金湧入

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美國副總統賀錦麗接棒美國總統拜登，成為民主黨總統候選人後，不僅為民主黨帶來希望，更成為了超級吸金機器。有消息人士透露，賀錦麗投入競選後的這一個月當中，已經湧入了5億美元(約台幣151億8187萬元）的競選資金。根據《路透社》報導，四名熟悉募款活動的消息人士表示，賀錦麗自7月21日投入競選活動以來，四週內已經籌集了5億美元的競選資金。這是前所未有的金額，也反映出選民對即將到來的美國總統大選的熱情。在拜登宣布退選、賀錦麗宣布競選之後，隨即有大筆競選資金湧入。這些資金原先在拜登與川普辯論失利之後的幾週內已經枯竭。而賀錦麗在投入競選後的第一週就籌集了2億美元（約台幣60億7274萬元），同時迅速獲得黨內支持，成為民主黨提名人選。據賀錦麗競選團隊表示，該團隊在7月份籌集了3.1億美元，她和拜登在拜登退選之前，總共籌集的資金超過10億美元，是史上最快達到這一募款門檻的紀錄。賀錦麗在7月份的競選資金達到3.77億美元，由於賀錦麗正在全國各處搖擺州舉行造勢活動，預計8月仍會有競選資金大量湧入。根據追蹤美國政壇經費的非營利組織「公開秘密」（OpenSecrets）的數據，拜登的競選團隊在2020年選舉週期中，籌集了10.4億美元，或與外部團體合計籌集了16.2億美元。川普競選團隊表示，他們在7月份籌集了1.387億美元，手頭競選資金為3.27億美元。川普的競選團隊在第二季度的募款額超過了拜登。民主黨全國代表大會正如火如荼進行，賀錦麗在首日晚上意外現身，並讚揚了拜登，拜登後續也在1小時的演說中，呼籲選民在11月的投票日時支持賀錦麗及其副手華茲。預計美國前總統歐巴馬將在第二天晚上發表講話，歐巴馬也是一位主要募款人物，先前曾向賀錦麗表示願意提供幫助。