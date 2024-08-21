奧運沒奪牌也發獎金了！17人打破中華隊紀錄　選手名單、成績整理

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▲李洋、王齊麟組成的羽球男子雙打組合「麟洋配」，勇奪巴黎奧運金牌，實現衛冕，也可以領到創紀錄獎，不過不頒發獎金。（圖／教育部體育署提供）

▲巴黎奧運首度將霹靂舞列為正式項目，孫振（B-Boy Quake）代表台灣取得參賽資格，可以獲得創紀錄獎100萬元獎金。（圖／中華奧會）

▲2024巴黎奧運射擊定向飛靶銅牌得主李孟遠，不僅為台灣首度取得該項目奧運參賽資格，還奪下銅牌。（圖／記者朱永強攝）

▲男子鈍劍選手陳弈通代表台灣前進巴黎奧運，不僅是台灣睽違36年再有男子擊劍選手挺進奧運，最後還進32強打破中華隊史紀錄。（圖／翻攝自國際擊劍總會粉專）

▲台灣「舉重女神」郭婞淳奧運舉重項目奪下銅牌，同時也是中華隊史第一位連續三屆都奪牌的選手，同樣有創紀錄獎可領。(圖/奧會提供)

巴黎奧運上週落幕，國內體育好手除了有奪牌選手可以領到「國光獎金」之外，沒奪牌的選手也同樣可以領到「王楊嬌體育賽事創紀錄獎」！這一次巴黎奧運中華隊戰績非常不錯，不僅拿下2金5銅的佳績，甚至有17人刷新中華隊史紀錄，其中有11人符合「創紀錄獎」領獎規則，都可以獲得100萬元！《NOWnews》也特別整理所有領獎選手名單、項目，感謝這些中華隊英雄為國爭光的精神！這屆的巴黎奧運，而根據「創紀錄獎」的頒獎規則，「王楊嬌體育賽事創紀錄獎」發起人簡民惠表示，感謝這些選手為台灣敲開新的國際競技舞台，讓更多人看見台灣。然而這次巴黎奧運一共有17人獲得「創紀錄獎」的殊榮，扣除6位選手因為獲得獎牌，不頒發獎金，一共有11人可以得到100萬元，📍男子71公斤級拳擊甘家葳：首次為台灣取得奧運資格/打進16強：100萬📍男子輕艇激流吳少璿：首次為台灣取得奧運資格/拿下23名：100萬📍男子輕艇競速賴冠傑：首次為台灣取得奧運資格：100萬📍男子霹靂舞孫振：首次為台灣取得奧運資格：100萬📍男子定向標靶李孟遠：首次為台灣取得奧運資格/奪下銅牌：獲獎不頒發獎金📍女子輕艇激流張筑涵：以23名突破中華隊史最佳28名成績：100萬📍女子10公尺空氣手槍劉恆妤：以13名突破中華隊史最佳14名成績：100萬📍女子49公斤級方莞靈：抓舉86kg、挺舉107kg，總和193kg破全國紀錄：100萬📍女子高爾夫球徐薇淩：以總桿數283桿排第8破中華隊女子高球最佳成績：100萬📍男子200公尺蝶式王冠閎：以11名突破中華隊史最佳13名成績：100萬📍男子擊劍鈍劍陳弈通：以32強成績突破中華隊史最佳45名成績：100萬📍男子不定向飛靶楊昆弼：以12名突破中華隊史最佳14名的成績：100萬📍男子羽球雙打李洋金牌：打破中華隊、世界紀錄：獲獎不頒發獎金📍男子羽球雙打王齊麟金牌：打破中華隊、世界紀錄：獲獎不頒發獎金📍男子體操單槓唐嘉鴻銅牌：中華隊史上首面奧運單槓獎牌：獲獎不頒發獎金📍女子舉重59公斤級郭婞淳銅牌：中華隊史首位連三屆奪下獎牌：獲獎不頒發獎金📍女子拳擊57公斤級林郁婷金牌：中華隊史上首面奧運拳擊金牌：獲獎不頒發獎金