奧運沒奪牌也發獎金了！17人打破中華隊紀錄　選手名單、成績整理

巴黎奧運上週落幕，國內體育好手除了有奪牌選手可以領到「國光獎金」之外，沒奪牌的選手也同樣可以領到「王楊嬌體育賽事創紀錄獎」！這一次巴黎奧運中華隊戰績非常不錯，不僅拿下2金5銅的佳績，甚至有17人刷新中華隊史紀錄，其中有11人符合「創紀錄獎」領獎規則，都可以獲得100萬元！《NOWnews》也特別整理所有領獎選手名單、項目，感謝這些中華隊英雄為國爭光的精神！
「創紀錄獎」是由王楊嬌信望愛基金、財團法人大眾教育基金會共同創立，只要選手打破台灣紀錄，就能夠獲得100萬元，不過前提是比賽項目中並未獲得獎牌，因此像是羽球麟洋配、定向飛靶李孟遠、單槓唐嘉鴻雖然都打破台灣紀錄，就是屬於獲獎不頒發獎金的情況，也是一份最高殊榮！
台灣體育好手不落人後！中華隊5項目首次取得資格
這屆的巴黎奧運，中華隊一共有5位好手「首度替台灣取得奧運參賽資格」，包括男子拳擊71公斤級選手甘家葳、男子定向標靶選手李孟遠、男子輕艇激流選手吳少璿、男子輕艇競速選手賴冠傑、男子霹靂舞選手孫振，而其中李孟遠更是一舉奪下銅牌。
而根據「創紀錄獎」的頒獎規則，甘家葳、吳少璿、孫振及賴冠傑四位選手，因為打破中華隊史紀錄，因此可以獲頒100萬元獎金，而李孟遠則是獲獎不頒發獎金，不過李孟遠有國光獎金500萬元。「王楊嬌體育賽事創紀錄獎」發起人簡民惠表示，感謝這些選手為台灣敲開新的國際競技舞台，讓更多人看見台灣。
「創紀錄獎」第一屆獎金破1000萬！17人獲獎名單、紀錄整理
然而這次巴黎奧運一共有17人獲得「創紀錄獎」的殊榮，扣除6位選手因為獲得獎牌，不頒發獎金，一共有11人可以得到100萬元，讓「創紀錄獎」第一屆就發出超過千萬的奧運獎金！發起人簡民惠開心的說：「中華隊的佳績絕對不只是2金5銅的殊榮，有高達17位選手打破台灣歷史，頒獎典禮將於年底盛大舉辦，接下來還有帕奧，我們將持續關注！獎金人數都無上限，期望讓我們獎金數再突破！」
以下是巴黎奧運「創紀錄獎」獲獎選手名單、項目、成績紀錄整理：
📍男子71公斤級拳擊甘家葳：首次為台灣取得奧運資格/打進16強：100萬
📍男子輕艇激流吳少璿：首次為台灣取得奧運資格/拿下23名：100萬
📍男子輕艇競速賴冠傑：首次為台灣取得奧運資格：100萬
📍男子霹靂舞孫振：首次為台灣取得奧運資格：100萬
📍男子定向標靶李孟遠：首次為台灣取得奧運資格/奪下銅牌：獲獎不頒發獎金
📍女子輕艇激流張筑涵：以23名突破中華隊史最佳28名成績：100萬
📍女子10公尺空氣手槍劉恆妤：以13名突破中華隊史最佳14名成績：100萬
📍女子49公斤級方莞靈：抓舉86kg、挺舉107kg，總和193kg破全國紀錄：100萬
📍女子高爾夫球徐薇淩：以總桿數283桿排第8破中華隊女子高球最佳成績：100萬
📍男子200公尺蝶式王冠閎：以11名突破中華隊史最佳13名成績：100萬
📍男子擊劍鈍劍陳弈通：以32強成績突破中華隊史最佳45名成績：100萬
📍男子不定向飛靶楊昆弼：以12名突破中華隊史最佳14名的成績：100萬
📍男子羽球雙打李洋金牌：打破中華隊、世界紀錄：獲獎不頒發獎金
📍男子羽球雙打王齊麟金牌：打破中華隊、世界紀錄：獲獎不頒發獎金
📍男子體操單槓唐嘉鴻銅牌：中華隊史上首面奧運單槓獎牌：獲獎不頒發獎金
📍女子舉重59公斤級郭婞淳銅牌：中華隊史首位連三屆奪下獎牌：獲獎不頒發獎金
📍女子拳擊57公斤級林郁婷金牌：中華隊史上首面奧運拳擊金牌：獲獎不頒發獎金
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台灣體育好手不落人後！中華隊5項目首次取得資格
這屆的巴黎奧運，中華隊一共有5位好手「首度替台灣取得奧運參賽資格」，包括男子拳擊71公斤級選手甘家葳、男子定向標靶選手李孟遠、男子輕艇激流選手吳少璿、男子輕艇競速選手賴冠傑、男子霹靂舞選手孫振，而其中李孟遠更是一舉奪下銅牌。
而根據「創紀錄獎」的頒獎規則，甘家葳、吳少璿、孫振及賴冠傑四位選手，因為打破中華隊史紀錄，因此可以獲頒100萬元獎金，而李孟遠則是獲獎不頒發獎金，不過李孟遠有國光獎金500萬元。「王楊嬌體育賽事創紀錄獎」發起人簡民惠表示，感謝這些選手為台灣敲開新的國際競技舞台，讓更多人看見台灣。
「創紀錄獎」第一屆獎金破1000萬！17人獲獎名單、紀錄整理
然而這次巴黎奧運一共有17人獲得「創紀錄獎」的殊榮，扣除6位選手因為獲得獎牌，不頒發獎金，一共有11人可以得到100萬元，讓「創紀錄獎」第一屆就發出超過千萬的奧運獎金！發起人簡民惠開心的說：「中華隊的佳績絕對不只是2金5銅的殊榮，有高達17位選手打破台灣歷史，頒獎典禮將於年底盛大舉辦，接下來還有帕奧，我們將持續關注！獎金人數都無上限，期望讓我們獎金數再突破！」
以下是巴黎奧運「創紀錄獎」獲獎選手名單、項目、成績紀錄整理：
📍男子71公斤級拳擊甘家葳：首次為台灣取得奧運資格/打進16強：100萬
📍男子輕艇激流吳少璿：首次為台灣取得奧運資格/拿下23名：100萬
📍男子輕艇競速賴冠傑：首次為台灣取得奧運資格：100萬
📍男子霹靂舞孫振：首次為台灣取得奧運資格：100萬
📍男子定向標靶李孟遠：首次為台灣取得奧運資格/奪下銅牌：獲獎不頒發獎金
📍女子輕艇激流張筑涵：以23名突破中華隊史最佳28名成績：100萬
📍女子10公尺空氣手槍劉恆妤：以13名突破中華隊史最佳14名成績：100萬
📍女子49公斤級方莞靈：抓舉86kg、挺舉107kg，總和193kg破全國紀錄：100萬
📍女子高爾夫球徐薇淩：以總桿數283桿排第8破中華隊女子高球最佳成績：100萬
📍男子200公尺蝶式王冠閎：以11名突破中華隊史最佳13名成績：100萬
📍男子擊劍鈍劍陳弈通：以32強成績突破中華隊史最佳45名成績：100萬
📍男子不定向飛靶楊昆弼：以12名突破中華隊史最佳14名的成績：100萬
📍男子羽球雙打李洋金牌：打破中華隊、世界紀錄：獲獎不頒發獎金
📍男子羽球雙打王齊麟金牌：打破中華隊、世界紀錄：獲獎不頒發獎金
📍男子體操單槓唐嘉鴻銅牌：中華隊史上首面奧運單槓獎牌：獲獎不頒發獎金
📍女子舉重59公斤級郭婞淳銅牌：中華隊史首位連三屆奪下獎牌：獲獎不頒發獎金
📍女子拳擊57公斤級林郁婷金牌：中華隊史上首面奧運拳擊金牌：獲獎不頒發獎金
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