王座今起展開競拍！底價60元　9/10將掛牌上櫃

我是廣告 請繼續往下閱讀

王座國際餐飲股份有限公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行新股2600張，其中1872張採競價拍賣，將於今（21）日至23日展開競價拍賣投標，競拍底價為60元，每標單最低為1張，投標數量以1張（仟股）之整倍數為投標單位，以價高者優先得標，每人最高得標張數合計不超過239張（仟股），並於8月27日開標，預計9月10日正式掛牌上櫃，主辦承銷商為永豐金證券。王座說明，目前資本額新台幣1.7億元，為落實集團餐、飲專業分工，以代理國內外餐食品牌為主要策略，對於代理品牌的遴選，以台灣消費者喜愛的出國旅遊地、產品剛需性以及品牌知名度與營運模式綜合評估，因此，代理之餐食品牌皆具備相當知名度，透過公司建立之「品牌平台中心」，持續展店以增加市占率及品牌業績。王座也提到，以百貨商場人流相對集中的場域為設點規劃，繳出2021年起連續三年年營收呈現逐年成長的趨勢，今（2024）年上半年合併營收為6.73億元，年增率16.14％，不僅創歷史同期新高，更優於台灣餐飲產業營收趨勢表現。王座擁有六大餐食品牌，運營台灣54家直營門市，門市型態以百貨商場店為主，去年取得「橋村炸雞」台灣代理權，貢獻去年約3000-4000萬的營收，至今全台已開幕「板橋環球」、「台北101」、「新光三越A11」與「新光三越台南西門」等4家直營店。王座進一步透露，目前籌備插旗台中成為第5家直營店，亦為「橋村炸雞」首家規模街邊店，預計9月開幕，以期透過直營店達到對消費者之宣傳效果與品牌認知，同時創造單店效益，以「橋村炸雞」為起始，於台灣市場拓展加盟業務，目標今年第四季在台灣開出首家加盟店，挹注加盟事業相關收入，未來藉由加盟模式之助力，憑藉直營加盟雙軌並進，持續擴大在台灣餐飲業市占率，創造最大營運效益。王座亦輸出「段純貞」與「京都勝牛」兩大品牌到美國與香港，進行海外再授權業務，合計已開出 10 家門市，將持續耕耘各品牌之再授權模式，以增加將市場推到海外之實力，展開與同業的差異化營運策略。王座將於自8月21日至23日展開競價拍賣投標，競拍底價為60元，8月27日開標，預計9月10日掛牌上櫃，正式進入資本市場。