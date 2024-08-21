快訊／珍妮佛羅培茲傳離婚！她選「這天」掰了班艾佛列克超無情

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▲珍妮佛羅培茲（右）和班艾佛列克復合1年，2022年決定重新訂婚、步入禮堂。（圖／美聯社）

▲珍妮佛洛佩茲（左）、班艾佛列克過去經常公開秀恩愛，被外界稱為「班尼佛CP」。（圖／美聯社）

好萊塢影星班艾佛列克（Ben Affleck）和珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）結婚2年，近來頻頻傳出婚變，今（21）日外媒爆料，夫妻倆4月底就已經分居，珍妮佛羅培茲選在昨天結婚週年紀念日向洛杉磯法院提交離婚文件，訴請離婚，這也是兩人舊情復燃後，再度分道揚鑣。據美媒《TMZ》報導，珍妮佛羅培茲20日向洛杉磯高等法院訴請和班艾佛列克離婚，且是以本人名義遞交法律文件，沒有透過律師，而這天是兩人結婚2週年，顯然不是巧合，而珍妮佛羅培茲在離婚文書中沒有說明夫妻財產分配事項，知情人士爆料，雙方根本就沒有定下婚前協議，意味兩人婚後所有的收入屬於共同財產。班艾佛列克與珍妮佛羅培茲分手近20年，2021年再度復合，轟動全球娛樂圈，兩人隔年7月16日在拉斯維加斯結婚，怎料，婚後屢次被爆料個性不合、離婚的傳聞，據悉，夫妻倆4月26日正式分居，位在比佛利山莊的婚房，日前也傳出以6800萬美元（約22億元新台幣）掛牌出售。知情人士透露，珍妮佛羅培茲和班艾佛列克急著出售婚房有原因，除了為離婚做準備，班艾佛列克始終對這間豪宅不滿意，過得很不快樂，因為距離他心愛的孩子太遠，珍妮佛羅培茲則覺得房子坪數太大，想換房。班艾佛列克和珍妮佛羅培茲分居後，目前住在租屋處，外媒表示，他每天投入於工作、陪伴孩子，心情上似乎沒有受到太大影響。