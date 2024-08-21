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「珊珊颱風」最快明天生成！路徑、對台影響出爐　今先防火熱高溫

記者張志浩／綜合報導

▲台灣東側外海，今天上午8時出現新的「熱帶性低氣壓」，預估最快明（22）日就有機會增強成為第10號颱風「珊珊」。（圖／中央氣象署）
▲台灣東側外海，今天上午8時出現新的「熱帶性低氣壓」，預估最快明（22）日就有機會增強成為第10號颱風「珊珊」。（圖／中央氣象署）
又要有颱風生成了！氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，菲律賓東方外海有熱帶擾動發展的趨勢，未來增強為「珊珊颱風」（Shanshan香港命名，原意為女孩名）的機率相當高，預估路徑往日本移動，台灣近期則是午後雷雨減少、嚴防炙熱高溫。

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賈新興指出，目前菲律賓東方外海有熱帶擾動90W正在發展，預估週五（8/23）有發展為颱風的機率，若發展為颱風將成為今年第10號颱風「珊珊」，歐洲模式較長期的模擬顯示，熱帶擾動90W在10天內成為颱風機率高，未來將朝日本方向移動，對台灣無直接影響，因此8月底有前往日本行程的民眾要特別小心。

中央氣象署今（21）日8時表示，熱帶擾動90W已增強為「熱帶性低氣壓」，預報員黃恩鴻說明，這個該熱帶性低氣壓位置在關島北方靠東南側，發展環境條件不錯，預估最快明（22）日就有機會增強成為第10號颱風「珊珊」（Shanshan香港命名，原意為女孩名），不過路徑往日本移動，加上距離台灣達2500公里遠，因此對台灣天氣沒有直接影響。

▲台灣東方遠海有熱帶擾動發展，本週就有機會增強為「珊珊颱風」。（圖／翻攝JTWC）
▲台灣東方遠海有熱帶擾動發展，有機會增強為「珊珊颱風」，路徑則是往日本移動。（圖／翻攝JTWC）
今天天氣部分，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，各地晴到多雲、感受炎熱，高溫普遍達攝氏33至35度，大台北、花東縱谷、南部近山區可能會有攝氏36度以上的極端高溫，目前氣象署針對台北市、新北市、桃園市、花蓮縣、臺東縣發布「高溫資訊」，台東地區有焚風發生的機率。

降雨方面，黃恩鴻說明，今天午後中部以北、東半部及山區有「局部短暫雷陣雨」，且有局部較大雨勢發生的機率；賈新興提及，明（22）日午後北部、台中至高雄及宜花東有局部短暫陣雨；週五，午後北部山區及宜花東山區有局部短暫陣雨；週六（8/24），午後台中以北及宜花東有局部短暫陣雨，中南部山區有零星短暫雨；週日（8/25），午後苗栗以南及花東有局部短暫陣雨。

▲週三至週六太平洋高壓勢力逐漸增強、水氣減少、天氣回穩，比起近期午後常常下大雨，各地陽光露臉時間增長。（圖／中央氣象署）
▲週三至週六太平洋高壓勢力逐漸增強、水氣減少、天氣回穩，比起近期午後常常下大雨，各地陽光露臉時間增長。（圖／中央氣象署）

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