任天堂博物館10月2日開幕！日本京都打卡必去　瑪利歐屋頂成亮點

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▲ 博物館屋頂以《超級瑪利歐》出現的問號磚塊圖像為裝飾，十分可愛。（圖/任天堂提供）

▲ 位於京都府宇治市的任天堂博物館，是由1969年的舊工廠翻新轉型，原先是以「任天堂資料館」為名。（圖/Google map）

▲ 除了互動體驗與展覽外，也預計推出只有博物館才有的限定商品。（圖/任天堂提供）

▲ 任天堂博物館10月和11月的門票昨（20）日開放預約，採官網事先預約抽選制，想進場得「拼手氣」。（圖/任天堂提供）

遊戲迷注意！日本任天堂公司（Nintendo）宣布，，昨（20）日的線上直播的記者會中，任天堂找來傳奇設計師宮本茂（Shigeru Miyamoto），提前「開箱」博物館內部，未來將成為粉絲與各種遊戲經典角色互動的夢幻場所。任天堂藉由線上直播活動「Nintendo Museum Direct」，正式宣布位於日本京都宇治市小倉町的任天堂博物館 (Nintendo Museum)將在今年10月2日開幕，，可見，十分可愛。宮本茂在影片中說：「任天堂博物館是一個讓參觀者可以了解任天堂對製造的承諾，重視遊戲性和原創性的地方。」據了解，位於京都府宇治市的任天堂博物館，是由1969年的舊工廠翻新轉型，原先是以「任天堂資料館」為名，展示任天堂過往曾經研發的遊戲主機，以及相關產品等，後續則更名為任天堂博物館。，讓旅客體驗過去曾推出的遊戲產品，，還有遊戲中呈現的代表符號演變史等重要資料，讓任天堂迷「一次看過癮」。除了互動體驗與展覽外，館內也設置咖啡廳、商店區，；咖啡廳將提供提供一款可以自由選擇喜歡的食材，並能組合出超過27萬種搭配的原創漢堡。受COVID-19（冠狀病毒）疫情影響，，有100%還原的「庫巴城堡」及真人版「瑪利歐賽車」，今又有任天堂博物館即將開幕，讓不少遊戲迷直呼「太幸福了！」，想進場得拼拼手氣！，幼童則免費進場。想購買門票，，每個帳號可同時選擇3個時段，若購買成功，入館證件將由任天堂Mii系統發放，