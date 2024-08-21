台灣一片紅超嚇人！氣象署曝「極端高溫」熱區　大台北36度以上

熱到不行的天氣又回歸了！隨著太平洋高壓的增強，台灣各地雖然告別前幾日較劇烈的午後雷陣雨，但取而代之的卻是極端高溫，中央氣象署預報員黃恩鴻指出，今（21）日起，未來一週全台高溫都落在攝氏33至35度，部分地區將達攝氏36度以上，民眾外出務必注意防曬，留意中暑、熱傷害發生。
臺灣大學大氣科學博士林得恩表示，「感覺夏天還沒走！」今天起環境水氣逐漸減少，台灣各地將恢復為「晴到多雲」的天氣，午後在中部以北、東半部及南部山區仍有局部短暫雷陣雨的機會，並留意較大雨勢的發生。
針對氣溫，林得恩強調，各地高溫都可以來到攝氏33至36度之間，「桃園以北」及「花東局部地區」高溫可達攝氏36度以上，台東要留意外焚風的出現，全台沒有下雨時，防曬要做好、做滿。
黃恩鴻表示，氣象署目前也已發布「高溫資訊」，西南風沉降影響，台北市為「橙色燈號」，有連續出現36度高溫的機率新北市、桃園市、花蓮縣、臺東縣則為「黃色燈號」，要注意攝氏36度的高溫出現。
此外，目前在台灣東側外海，今天上午8時出現新的「熱帶性低氣壓」，黃恩鴻提及，這個該熱帶性低氣壓位置在關島北方靠東南側，發展環境條件不錯，預估最快明（22）日就有機會增強成為第10號颱風「珊珊」（Shanshan，香港命名，原意為女孩名），不過路徑往日本移動，加上距離台灣達2500公里遠，因此對台灣天氣沒有直接影響。
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針對氣溫，林得恩強調，各地高溫都可以來到攝氏33至36度之間，「桃園以北」及「花東局部地區」高溫可達攝氏36度以上，台東要留意外焚風的出現，全台沒有下雨時，防曬要做好、做滿。
黃恩鴻表示，氣象署目前也已發布「高溫資訊」，西南風沉降影響，台北市為「橙色燈號」，有連續出現36度高溫的機率新北市、桃園市、花蓮縣、臺東縣則為「黃色燈號」，要注意攝氏36度的高溫出現。
此外，目前在台灣東側外海，今天上午8時出現新的「熱帶性低氣壓」，黃恩鴻提及，這個該熱帶性低氣壓位置在關島北方靠東南側，發展環境條件不錯，預估最快明（22）日就有機會增強成為第10號颱風「珊珊」（Shanshan，香港命名，原意為女孩名），不過路徑往日本移動，加上距離台灣達2500公里遠，因此對台灣天氣沒有直接影響。