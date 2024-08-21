快訊／柯叔元認了再娶醫院千金！強調沒介入女方家庭　怒轟被抹黑

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53歲演員柯叔元過去有一段11年婚姻，今（21）日傳出和卓綜合醫院千金、小10歲圈外人Rachel去年登記結婚，他稍早在臉書發文證實：「我和我太太結婚是有台灣法律幫我們見證，因為珍惜緣分而結婚！」強調和女方交往的時候，兩人都是單身，介入他人婚姻的爆料沒經過查證，情緒相當氣憤。柯叔元發聲明表示：「我結婚，是因為我跟太太相知、相愛、相互珍惜，幸運的在對的時間，找到彼此。我們開始交往的時候，兩人都是單身，什麼叫做『介入別人婚姻』？」痛批有心人士沒有根據就以臆測胡亂爆料，完全和事實不符，錯誤影射毀壞他和太太的名譽，「我也沒得罪你們，為什麼要抹黑我呢？」針對再婚的八卦，柯叔元重申和太太是經過台灣法律見證、因為珍惜緣分而結婚，不排除對不實的報導、謠言提告，「人生下半場可以找到遇到相知相昔的牽手，我很幸運，也很珍惜這段緣分，希望大家祝福我們，我也會好好的保護太太，不讓她受到任何傷害。」我結婚，是因為我跟太太相知、相愛、相互珍惜，幸運的在對的時間，找到彼此。我們開始交往的時候，兩人都是單身，什麼叫做「介入別人婚姻」？鏡週刊只要有人爆料、有人亂說他們沒有根據的臆測，就可以不經查證而報導嗎？就可以下一個跟事實不符的標題嗎？身為一個影響力廣大的媒體，應該有你們該負的社會責任，不應該用這種毫無根據的臆測報導、影射標題來毀壞我跟太太的名譽。我也沒得罪你們，為什麼要抹黑我呢？我和我太太結婚是有台灣法律幫我們見證，因為珍惜緣分而結婚，對於不實的標題報導，及有心爆料者不實的謠言、臆測對我造成的傷害，我會保留法律追訴權。請鏡週刊更正不實的報導內容。人生下半場可以找到遇到相知相昔的牽手，我很幸運，也很珍惜這段緣分，希望大家祝福我們，我也會好好的保護太太，不讓她受到任何傷害。