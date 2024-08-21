台積電德國廠昨日動土！魏哲家：將成歐洲半導體生產基地

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台積電德國德勒斯登廠（ESMC）昨（20）日上午11點（台灣時間下午5點）舉行動土儀式，台積電董事長魏哲家、歐盟執委會主席馮德萊恩以及德國總理蕭茲連袂出席，可見歐盟對於這次的設廠案是相當重視。董事長魏哲家發表演說時表示，台積電在德國總投資超過100億歐元（約新台幣3538億元），未來將在當地持續招募並培育人才，使ESMC成為歐洲最重要的半導體製造基地。積電德國德勒斯登廠（ESMC）昨日舉行動土典禮，台積電董事長暨總裁魏哲家率團親自主持，此外，歐盟執委會主席馮德萊恩以及德國總理蕭茲連袂出席，並發表演講，德勒斯登所在的薩克森邦總理克里契麥（Michael Kretschmer）與其內閣5位部長等官員都將出席，這是薩克森邦史上最大筆的外國直接投資案，備受當地期待。魏哲家也在當地發表演說，他一上台先向德國政府致謝，他透露自己最初和德國總理見面時，原本準備了一段漂亮的話，打算婉拒在德國設廠，沒想到德國總理一開口就說已經幫台積電留了預算，也因此讓他最終回答「是的，我們計劃在德國設廠。」他也幽默表示，這是一切的開始，謝謝總理，下次他會學習如何更好地說不。魏哲家指出，台積電在德國廠總投資超過100億歐元（約新台幣3538億元），並且也同時創造大約2000個工作機會。最重要的是，台積電的員工有非常高的生育率，台灣的生育率是全球最低的國家之一，但台積電員工的生育率是台灣平均水平的5倍，他以生育率來比喻半導體人才重要性，期待能在德勒斯登創造同樣的現象。而為什麼台積電會選在德勒斯登設廠原因？魏哲家表示，因為德勒斯登非常靠近台積電的客戶，也可以接觸到許多有才華的人，台積電承諾會繼續在這個區域招聘和培養人才，並使ESMC成為歐洲最重要的半導體製造基地。德國總理蕭茲在演說中表示，首先歡迎台積電，他表示，作為半導體產業龍頭，台積電能選擇德國作為歐洲生產基地，對德國來說具重大意義，「這是德國半導體產業發展的重要里程碑」。蕭茲指出，半導體被譽為「21世紀的石油」，對於推動全球數位化和脫碳進程至關重要。他說，對工業強國德國來說，確保在未來關鍵技術上的領先地位，是一項國家核心戰略問題，因此，德國政府對半導體產業的投資不僅是必要，更是至關重要。動土典禮之後，蕭茲也在個人社群媒體X上發文表達，「感謝台積電選擇了我們」，並提到博世、英飛凌和恩智浦已經在當地投入了數十億歐元，說明德勒斯登已成為歐洲晶片產業的心臟。台積電旗下的歐洲半導體製造公司（ESMC）首座12吋晶圓廠，20日在德國東部城市德勒斯登舉行動土儀式。這座ESMC首座晶圓廠總投資額逾100億歐元（約3550億新台幣），台積電持股70%，其餘30%的股份由荷蘭恩智浦集團（NXP）、德國英飛凌集團（Infineon）和博世集團（Bosch）各占10%，這座晶圓廠的興建還獲得德國政府補貼50億歐元，預算已獲得歐盟執委會批准，是目前根據《歐洲晶片法》批准的最大撥款，也是德國的第一筆撥款。主管歐盟市場競爭的執行委員維斯塔哲（Margrethe Vestager）在電郵聲明稿中說，德國的補貼計畫「將強化歐洲的半導體製造實力，有助我們實現綠色和數位轉型，替高度專業就業創造機會」。