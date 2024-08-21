死而復生？葬禮後菲男跑回家　家人一見「死者」嚇壞

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菲律賓一名男子的家人為他辦了喪禮後，沒料到男子之後竟然「死而復生」，回家時把眾人都嚇壞。原來家屬在他離家出走後，誤會他出意外去世，而且剛好有具陌生人的遺體和他穿一樣的牛仔褲，因此家屬辦了葬禮並下葬，才發現親人根本沒死。菲律賓媒體《GMA》報導，63歲的菲律賓男子愛德華多·吉爾 (Eduardo Gille Sr)與妻子發生爭執後，在8月1日離家出走。三天後，警方在附近海灘找到了一具只剩下半身的遺體。太太認屍時看到腿上有跟丈夫一樣的過敏痕跡，同時跟丈夫出走時一樣穿著牛仔褲，因此全家人哀傷地在守靈兩天後於8月7日埋葬了遺體。沒想到吉爾之後回家出現在眾人眼前，將家人嚇了一大跳，才知道擺了一個大烏龍，不僅親友白白受驚，家人還無緣無故花錢辦了葬禮和埋葬屍體。當地警方稱，目前有另外兩個家庭已來認領這具「不小心被埋葬」的身份不明遺體，為了避免再次發生烏龍事件，警方這次將會進行基因檢測，確認死者身份後再供家屬認領。