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特企／近期引起熱議的貼圖竟是番茄醬？網友大讚：「媽媽太猛」

本報訊

▲貼圖與媽媽的料理對比圖，網友皆驚訝不已。（圖／Dcard提供）
▲貼圖與媽媽的料理對比圖，網友皆驚訝不已。（圖／Dcard提供）
番茄醬居然也能變貼圖！自從LINE五月初推出全新功能「貼圖拼貼樂」，讓用戶能夠盡情發揮創意，創造出許多十分逗趣的新貼圖，不論是充滿話題熱度的自助餐，或是拉麵、剉冰…等等，想不到連食物配角的「番茄醬」都能變成貼圖。 

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近期有網友在Dcard發文，原本只是想傳貼圖敷衍媽媽，沒想到媽媽神還原貼圖上的食物，驚呆底下網友，紛紛表示「我也想要這樣的媽媽」、「媽媽手好巧，還把你貼圖上的字也用番茄醬擠出來了」，也有部分網友表示「看完突然想來份番茄醬加蛋包飯正常嗎？」，而原PO也開放網友提供靈感繼續挑戰媽媽的極限。

本次番茄醬LINE貼圖由臺灣可果美推出，除了經典的吉祥物以外，最吸睛的是番茄醬擠出來的表情和文字，有開心的笑臉、俏皮的貓咪、LOVE、加油..等文字，搭配薯餅、吐司、蛋包飯等食材，不但美味還能傳達用來傳達心意，無痕出現在日常生活中，讓網友驚呼好實用。

消息一經公布，就受到了廣大用戶的熱烈好評。許多用戶表示，這些貼圖不僅增添聊天的樂趣，還能通過拼貼功能發揮自己的想像力，你還有什麼新奇的創意玩法呢?現在立馬來試試吧！

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