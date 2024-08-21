黃珊珊停權影響2026佈局？民眾黨：先把帳查清才能談選舉

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲政治獻金亂帳案滾雪球，時任競辦總幹事黃珊珊昨遭中評會裁決停黨權3年，2026地方選舉恐怕無法代表民眾黨參選。對此，民眾黨發言人吳怡萱今（21）日表示，現在全黨還是聚焦在查清帳務，「全黨必須在爭議裡面重新穩住腳步、重新團結、重新出發，未來才有繼續討論2026的事情。」民眾黨今早召開主管會議，發言人吳怡萱會後受訪重申，主席柯文哲希望帳務問題能在短時間內盡快水落石出，黃珊珊停黨權跟查帳善後小組的工作是雙軌並行，「不會因黃珊珊黨職停權受影響。」至於外界質疑，黃珊珊停權3年，2026地方選舉不但無法代表民眾黨出征，也可能因為沒有「母雞」連帶影響民眾黨議員選舉。吳怡萱則強調，現在是2024年、談選舉還太早，「民眾黨還是先度過這一段辛苦的查帳風波，全黨必須在爭議裡面重新穩住腳步、重新團結、重新出發，未來才有繼續討論2026的事情。」至於黨秘書長周榆修昨天在網路直播節目中，談到民眾黨候選人未來都會有財務監督小組，是否會適用在2026選舉？吳怡萱則保證，至少總統大選層級一定會有「財務監督委員會」進駐；至於是否適用到地方各層級候選人？恐怕還要再經過內部會議討論。此外，柯文哲今早與將接受聯合醫院調查的妻子陳佩琪一起出門，吳怡萱也透露，柯文哲早上應該是告訴陳佩琪，向聯醫說清楚、講明白就好。