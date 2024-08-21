特企／蓓朵娜進軍國際再一波　合作香港團隊來台直播

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台灣知名保養品牌蓓朵娜BELDORA再創新里程，因其品牌理念及產品特色，和日益增長的國際知名度，與香港知名直播團隊及藝人楊卓娜合作來台進行直播。這次代表蓓朵娜在進軍國際市場上的一大重要突破。蓓朵娜作為台灣的代表性保養品牌，早已在國際時尚界嶄露頭角，並成為巴黎及紐約時裝周的指定使用保養精品品牌，證明產品品質與功效受到國際的頂尖人士肯定，也代表著在國際上擁有指標性的地位。Hope u like團隊帶領香港藝人楊卓娜共同來台直播，楊卓娜對於台灣產品的品質與效果充滿熱愛與信心，她一直以來都非常喜歡台灣，不僅因為這裡的文化和美食，而且也有很多很棒的品牌，在選擇合作品牌時，精挑細選，只希望能將最好的產品推薦給香港的粉絲們。這次合作也讓香港的粉絲們對台灣品牌有更深的認識，進一步拉近了品牌與香港市場的距離。蓓朵娜的進軍國際除了香港外，新加坡與馬來西亞的知名直播主也已經安排了來台時間，將與蓓朵娜進行直播合作，進一步拓展品牌在東南亞市場的影響力，也視為未來進軍全球市場的重要里程碑，站在世界時尚舞台，風靡巴黎及紐約時裝周的「蓓朵娜」，成為台灣優質產品推向國際的推手，讓台灣的美妝品牌在世界發光。