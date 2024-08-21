全名單、票數看這！鍋烤節10大店家揭曉　台中人最愛老井、新馬辣

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▲燒烤品牌店家組第一名為老井極上燒肉美村店。（圖／記者顏幸如攝，2024.08.21）

▲燒烤巷弄美食組第一名為乳牛牧場戶外碳烤景觀餐廳。（圖／記者顏幸如攝，2024.08.21）

▲火鍋品牌店家組第一名為新馬辣經典麻辣鍋台中公益店。（圖／記者顏幸如攝，2024.08.21）

▲火鍋巷弄美食組第一名為八豆食府精緻鍋物。（圖／記者顏幸如攝，2024.08.21）

第2屆台中鍋烤節今天由市長盧秀燕親自揭曉「10大火鍋燒烤店家票選」結果，由於主辦單位規定去年前5名不得參加票選，今年獲選店家大洗牌，各組冠軍分別是燒烤品牌美食組－老井極上燒肉美村店、燒烤巷弄美食組－乳牛牧場戶外碳烤景觀餐廳、火鍋品牌店家組－新馬辣經典麻辣鍋台中公益店、火鍋巷弄美食組－八豆食府精緻鍋物。今年的台中鍋烤節共有592家業者報名、總投票數達498萬4749票，打破去年第一屆的紀錄，兩組品牌店家的冠軍都遙遙領先，巷弄美食組則是競爭激烈，票數相差不遠。燒烤品牌店家組前5名為老井極上燒肉美村店、屋馬文心店、森森燒肉台中洲際店、燒肉風間老虎城店、石頭日式炭火燒肉漢口店；燒烤巷弄美食組前5名為乳牛牧場戶外碳烤景觀餐廳、六本木燒肉、57夯肉、澄居烤物燒肉文心店、知肉極緻韓燒肉中科店。火鍋品牌店家組前5名為新馬辣經典麻辣鍋台中公益店、萬客什鍋崇德店、老四川台中漢口店、燒瓶子大肆の鍋北屯店、金韓食中港店；火鍋巷弄美食組前5名為八豆食府精緻鍋物、隱鍋台中福科店、宇良食、花漾夯夯鍋健行店、尚石苑石頭火鍋專賣。台中市長盧秀燕表示，第2屆鍋烤節競爭激烈，其中以火鍋巷弄美食組最為膠著，直到最後一刻才見分曉，她將於今天列席議會行程後，親自到各冠軍店家貼榜。