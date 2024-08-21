台中石岡熱氣球嘉年華High唱三天　15組歌手接力登場

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第四屆台中石岡熱氣球嘉年華8月23日至25日將在石岡區土牛運動公園盛大登場，活動除規劃6場熱氣球繫留升空體驗，更邀請九澤CP、宇宙人等15組歌手團體輪番精彩獻唱，還有8分鐘華麗煙火及光雕閉幕噴火秀，high翻台中山城。民政局長吳世瑋表示，8月23日上午7時開幕記者會市長盧秀燕將與奧運金牌「最強羽球男雙-李洋」及「台灣女兒（拳后）-林郁婷」到場同樂。吳世瑋指出，今年熱氣球繫留體驗規劃上、下午共6場，上午場為每日上午5時至7時30分；下午場則為每日下午4時至6時30分，每張票均一價500元，活動開始前半小時開始售票，每場限量150張，購票者還可獲贈東勢林場免費入場券1張(使用期限至8月26日)。此外，今年造型熱氣球是巴西人氣卡通小雞「洛蒂.多蒂」造型熱氣球，現場還有石岡吉祥物「水滴寶寶」等15顆造型球輪番展演，讓大家盡情欣賞。石岡區長劉素幸表示，除熱氣球升空體驗外，今年活動首度規劃連續三天在土牛運動公園舉辦音樂饗宴，活動眾星雲集，輪番帶來不同風格的音樂演出，8月23日活動首日下午邀請民歌手周治平、李明德，還有蘿絲小姐、吳胤呈。其中，周治平將帶來成名歌曲「那一場風花雪月的日子」及「青梅竹馬」等，懷舊金曲勾起你我青春回憶。劉素幸提到，8月24日則有深受年輕人喜愛雙人組合「九澤CP」、怕胖團、固定客、桑尼SONNIE、步行者及林育澤等，九澤CP將壓軸登場，並獻唱「天黑請閉眼」、「天亮請睜眼」等曲目，搭配8分鐘絢麗煙火秀，要讓民眾共渡繽紛難忘的夜晚。另8月25日將由宇宙人、陳孟賢、P!SCO、JUD陳泳希、陳亞琦KIKI輪番獻唱，並由今年剛在台北和高雄巨蛋開演唱會的宇宙人帶來壓軸演出，演唱「藍色的你」、「如果我們還在一起」及「一起去跑步」等，最後搭配光雕閉幕噴火秀，滿足大家視覺與聽覺雙重享受。石岡區公所表示，8月23日至25日都有免費接駁車，每15至20分鐘發車一次，其中上午場提供東勢河濱公園到土牛運動公園接駁；下午場則在石岡水壩、石岡區公所、情人木橋、交通大隊梅子分隊、土牛國小及東勢河濱公園等接駁站行駛。民眾如自行開車，可停在接駁站周邊停車場，再搭乘接駁車至土牛國小，接著沿國校巷步行約10至15分鐘，即可到達活動會場。石岡區公所提醒，活動期間周邊道路將進行交通管制，且活動會場停車位有限，建議民眾利用大眾運輸或接駁車服務前往會場，公車路線包括90、90延、206、206延、207、207繞、208、209、153、153區、153延、850、865公車，並在「下土牛」站牌下車，同樣沿國校巷步行約10至15分鐘，即可到達活動會場。