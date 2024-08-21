要與川普聯手？小羅勃甘迺迪傳考慮退選　避免助賀錦麗當選

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除了美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）以及美國前總統川普（Donald Trump）之外，即將在今年11月舉行的美國總統大選當中，還有一名候選人也受到大眾關注，即是獨立參選人小羅勃甘迺迪（John F. Kennedy）。不過隨著大選白熱化，小羅勃甘迺迪的副手夏納翰（Nicole Shanahan）表示，目前競選團隊正在考慮結束競選活動，以避免搶走川普的潛在支持者，從而讓賀錦麗能夠獲勝。綜合《路透社》等媒體報導，小羅勃甘迺迪的副手夏納翰表示，她和小羅勃甘迺迪正面臨著兩個競選方向必須做出選擇，是要繼續作為獨立參選人士，但這可能會吸引川普的潛在支持者，讓賀錦麗能順利當選，「或是們我現在就離開，並與川普聯手」。不過當記者問到他們會在何時做出決定，夏納翰並未透露明確的時間。川普20日時透過CNN像小羅勃甘迺迪喊話，表示若小羅勃甘迺迪退出競選並表態支持他的話，會對小羅勃甘迺迪能在他的政府發揮關鍵作用保持開放態度，「我喜歡他，我尊重他，他是一個才華洋溢的人，她是非常聰明的人。我認識他很久了，我不知道他正考慮離開競選，但如果他正考慮離開，我當然會對此抱持開放態度。」小羅勃甘迺迪20日則在社群平台X（舊稱推特）上發出聲明，稱「一如既往，我願意與任何政黨的領導人交談，以進一步實現我40年職業生涯和這次競選的目標。」現年70歲的小羅勃甘迺迪是已故美國前總統約翰．甘迺迪（John F. Kennedy）的姪子，他是一名環境倡導者，也是知名的反疫苗陰謀論者。最初小羅勃甘迺迪試圖挑戰民主黨提名，但後來轉而以獨立人士身份參選。儘管小羅勃甘迺迪在許多週都面臨總統選舉資格的艱苦鬥爭，但他仍可以在賀錦麗和川普之間的競爭中，吸走足夠多的選票，從而產生巨大的影響。在本月的民調當中，小羅勃甘迺迪的支持率為4%。