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要與川普聯手？小羅勃甘迺迪傳考慮退選　避免助賀錦麗當選

國際中心徐筱晴／綜合報導

▲獨立參選人小羅勃甘迺迪目前正面臨要繼續以獨立參選人的身份參加美國總統大選，還是與川普聯手的難題。（圖／美聯社／達志影像）
▲獨立參選人小羅勃甘迺迪目前正面臨要繼續以獨立參選人的身份參加美國總統大選，還是與川普聯手的難題。（圖／美聯社／達志影像）
除了美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）以及美國前總統川普（Donald Trump）之外，即將在今年11月舉行的美國總統大選當中，還有一名候選人也受到大眾關注，即是獨立參選人小羅勃甘迺迪（John F. Kennedy）。不過隨著大選白熱化，小羅勃甘迺迪的副手夏納翰（Nicole Shanahan）表示，目前競選團隊正在考慮結束競選活動，以避免搶走川普的潛在支持者，從而讓賀錦麗能夠獲勝。

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綜合《路透社》等媒體報導，小羅勃甘迺迪的副手夏納翰表示，她和小羅勃甘迺迪正面臨著兩個競選方向必須做出選擇，是要繼續作為獨立參選人士，但這可能會吸引川普的潛在支持者，讓賀錦麗能順利當選，「或是們我現在就離開，並與川普聯手」。

不過當記者問到他們會在何時做出決定，夏納翰並未透露明確的時間。

川普20日時透過CNN像小羅勃甘迺迪喊話，表示若小羅勃甘迺迪退出競選並表態支持他的話，會對小羅勃甘迺迪能在他的政府發揮關鍵作用保持開放態度，「我喜歡他，我尊重他，他是一個才華洋溢的人，她是非常聰明的人。我認識他很久了，我不知道他正考慮離開競選，但如果他正考慮離開，我當然會對此抱持開放態度。」

小羅勃甘迺迪20日則在社群平台X（舊稱推特）上發出聲明，稱「一如既往，我願意與任何政黨的領導人交談，以進一步實現我40年職業生涯和這次競選的目標。」

現年70歲的小羅勃甘迺迪是已故美國前總統約翰．甘迺迪（John F. Kennedy）的姪子，他是一名環境倡導者，也是知名的反疫苗陰謀論者。最初小羅勃甘迺迪試圖挑戰民主黨提名，但後來轉而以獨立人士身份參選。

儘管小羅勃甘迺迪在許多週都面臨總統選舉資格的艱苦鬥爭，但他仍可以在賀錦麗和川普之間的競爭中，吸走足夠多的選票，從而產生巨大的影響。在本月的民調當中，小羅勃甘迺迪的支持率為4%。

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