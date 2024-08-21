陳佩琪開人頭公司今赴聯醫考紀會說明　蔣萬安：依法規進行

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民眾黨主席柯文哲政治獻金亂帳案、北市三大案纏身，妻子陳佩琪今（21）日也要接受北市聯合醫院考紀會調查人頭公司案，相關決議未來會送台北市長蔣萬安簽核。對此，蔣萬安強調「一切就依照法規程序來進行」。至於黃珊珊被停黨權，2026台北市長選舉可能回歸藍綠對決，蔣萬安則強調，現在還是以市政為重。台北市長蔣萬安今天會晤日本議員交流訪團，他會前受訪時，被問到民眾黨立委黃珊珊被停黨權3年，2026台北市長選舉可望回歸藍綠對決時回應，距離選舉還有很長一段時間，「現在就是專注在市政上面，持續為市民提供更好的服務。」有關民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪，因具備公務員身分卻開設人頭公司，今天接受北市聯醫考紀會調查。蔣萬安則回應，他有了解今天聯醫會找當事人說明，「一切就依照法規程序來進行」。至於柯文哲涉入北士科案，蔣萬安則強調，全案已進入司法調查，市府會全力配合檢調，也希望盡快釐清事實，讓一切還原真相、水落石出。「如果有發現不法，絕對依法追究；如果沒有問題，也要還當事人清白。」