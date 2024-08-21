時代眼淚！手機代工廠股票下市淪壁紙　證交所：華冠8/22停止買賣

我是廣告 請繼續往下閱讀

時代的眼淚！昔日手機代工大廠華冠通訊（8101），2021年8月經簽證會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的查核報告，列為變更交易方法，屆滿3年，證交所昨（20）日正式宣布，華冠的上市有價證券將自8月22日起永久停止買賣。在現在智慧型手機當道，但在這之前是按鍵式手機的時代，昔日手機代工大廠華冠通訊曾與明碁、華寶、英華達等，並列台灣手機代工大廠，主要客戶包括索尼（SONY）等大公司。在按鍵式手機流行的年代，華冠在2003年大賺超過10億元，並且EPS達到4元。華冠也在2004年7月掛牌，也在2006年5月5日股價更一度最高達到105.59元。不過隨著手機改朝換代，按鍵式手機漸漸沒落，沒跟上浪潮的華冠營運也逐漸走向敗退。而在2021年8月經簽證會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的查核報告，列為變更交易方法，年滿3年。證交所昨日正式宣布，華冠的上市有價證券自8月22日起永久停止買賣。華冠昨（20）日股價收在跌停價2.11元，今日也不意外的以跌停價開出，來到1.9元。