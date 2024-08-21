民主黨全代會正式提名「麗華配」！那個民調大勝川普的女人也力挺

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▲賀錦麗與副手華茲20日並未來到芝加哥全代會的現場，而是在威斯康辛州的密爾瓦基出席競選活動。（圖／美聯社／達志影像）

美國民主黨代表大會持續舉行，20日時正式確認副總統賀錦麗為2024民主黨的總統候選人，黨內重量級人物也紛紛上台演說「撐場」，展現對賀錦麗的支持。外界注目美國前總統歐巴馬上台發表演說，不過在歐巴馬之前，其夫人蜜雪兒（Michelle Obama）先上台助陣，稱賀錦麗是「有史以來有資格競選總統的人之一」，表示「希望正捲土重來。」美國民主黨全國代表大會在19日於芝加哥展開，日程進行到第二天，20日晚間有許多黨內重量級人物現身，包括前總統卡特（Jimmy Carter）與已故前總統甘迺迪（John F. Kennedy）的孫兒，紛紛上台演說力挺賀錦麗。美國前總統夫人蜜雪兒在演說中提及她和賀錦麗的母親，稱他與賀錦麗都是在同一個基礎上成長，都相信美國隊跟她們相似的人所承諾可實現的事情。蜜雪兒稱賀錦麗是「有史以來有資格競選總統的人之一」，並讚揚她的成就，「空氣中瀰漫著一種神奇美妙的氛圍…這是希望的感染力。」先前拜登尚未宣布退選、仍面臨黨內逼宮聲浪時，路透、益普索（Ipsos）的民調指出，拜登退選，最可能擊敗美國前總統川普的人是蜜雪兒，且在川普與蜜雪兒假設對決的民調結果顯示，蜜雪兒是唯一能最終擊敗川普的假設候選人，並以50%支持率領先川普的39%。不過蜜雪兒已多次表態，不打算競選總統。不過賀錦麗與副手華茲（Tim Walz）20日並未來到芝加哥全代會的現場，而是在威斯康辛州的密爾瓦基出席競選活動。但賀錦麗在密爾瓦基的造勢場合上象徵性接受民主黨總統候選人提名，畫面也在芝加哥全代會現場播放。賀錦麗表示，「很榮幸能成為被提名的人」，感謝拜登任內取得的成果，距離大選只剩下77天，還有很多工作要做。華茲將會在21日晚間正式接受民主黨副總統候選人提名，並在當晚的黃金時段發表演講。而賀錦麗則是在全代會最後一天、22日正式接受民主黨總統候選人提名，並發表主題為《為了未來》的演講。