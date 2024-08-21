金價再創新高點！投行：上看每盎司3000美元　台灣概念股走勢不一

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金價再攻歷史新高！受到美國聯準會降息預期、以及中東地緣政治風險的因素影響，也因此近期金價再度飆高。現貨黃金價格在昨（20）日美國交易時間一度觸及歷史新高價位。不過台股黃金概念股今（21）日卻走勢分歧。近期金價受到美國聯準會降息預期、以及中東地緣政治風險的因素影響持續走高，繼上週突破每盎司2500美元之後，本週持續走高，現貨黃金價格在昨日美國交易時間一度觸及歷史新高價位、每盎司達2540.8美元，12月交割的黃金期貨價格上漲0.2%，收在每盎司2545.6美元。而亞洲交易時段現貨金價則是來到每盎司2515.6美元。黃金價格今年以來走勢兇猛，今年累計已經上漲超過20%，預計將迎來2020年以來最好的一年。而華爾街也看好金價將續創新高，有投行甚至上看每盎司達3000美元。分析師認為，黃金走勢的主要驅動力是金融投資需求，尤其是因市場預期9月起進入聯準會寬鬆週期，所以ETF購買量有所改善，整體情緒也有所改善。因此認為今年年底黃金上看每盎司2600美元，到了2025年的中期可望達到每盎司3000美元的水準。另一家投行則是認為，由於美元走弱，以及市場對聯準會9月降息的預期增強，近期市場表現進一步鞏固了投行對黃金看好的觀點，並預計金價到今年底有望來到每盎司2600美元。現貨黃金價格不斷創高，不過這樣的利多情緒卻沒有提振今日台股黃金概念股的走勢、呈現走勢不一，佳龍以37.95元開出，一度衝上漲停價40.95元，不過上午10點35分之後漲停打開，上午11點10分上漲逾3%；金益鼎以78元開出，盤中最高來到80.8元、站上80元大關，漲幅達4.7%，上午11點10分力守紅盤，上漲0.65%；不過光洋科賣壓相對沉重，雖然一度翻紅，不過上午11點10分下跌0.46%。