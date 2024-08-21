珊珊颱風準備生成！「別怕已被停權」眾笑瘋　取名原因翻出太震驚

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▲由香港命名的「珊珊颱風」，曾在2006年替日韓帶來嚴重災情。（圖／中央氣象署）

▲「珊珊颱風」的命名，主要原因是為念香港首位奧運金牌得主，帆船選手「李麗珊」。（圖／美聯社／達志影像）

中央氣象署表示，今（21）日上午8時，台灣東方海面出現新的熱帶性低氣壓（TD11），預估最快明天成為今年第10號颱風，而這個颱風和民眾黨立委、時任柯文哲競總總幹事「黃珊珊」撞名，恰巧近期黃珊珊又因政治獻金申報案遭黨內停權，如此巧合引發討論，甚至有網友開玩笑稱「不用怕珊珊，已經被停權了」，不過香港針對「珊珊颱風」的命名，其實別具意義。氣象署說明，颱風的命名列表上，共有140個名字，分為5組、每組28個，分別由西北太平洋及南海海域的國家或地區，，各國轄區內的名稱，由各國自行決定，台灣並非颱風委員會成員，並無命名權。而身為颱風委員會成員之一的香港，目前被收錄的颱風命名包括珊珊、玲玲、鴛鴦、萬宜、鳳凰、白海豚、彩雲、獅子山、馬鞍、榕樹等，而珊珊颱風曾在2006年替日韓帶來嚴重災情。黃珊珊因為民眾黨主席柯文哲政治獻金假帳風波不斷延燒，被黨內決議「停權三年」，期間雖保有不分區立委資格，但將解除立院黨團副總召職位，2026也無緣角逐市長、參與九合一選舉；沒想到才被宣布停權沒多久，「珊珊颱風」就準備醞釀、生成。事實上，香港之所以會將颱風命名為珊珊，很大的主因是，而她參與的項目，還有了「風之后」的稱號，當時一度風靡整個香港，直至今日，只要奧運期間，李麗珊的故事都會重新再被提起。除了香港的「珊珊、玲玲」之外，歷史上在亞洲、歐美都有許多以「女性名字」取名的颱風，包括諾娜（Nona）、薇拉（Vera）、翠絲（Trases）等相當多，之所以會有這樣的現象，除了古代人常說「大地之母」，所以天氣現象應該是女性外，1950年代起，「颱風名字」已在氣象界、媒體廣泛被使用，且大多數以女性化的名字稱呼，，一直演變到現在各種動物、地名等都能變成颱風名稱，