權值股熄火領跌、台積電跌14元　台股午盤跌163點、跌破5日線

我是廣告 請繼續往下閱讀

全球央行年會即將到來，投資人態度逐漸趨於觀望，美國股市昨（20）日全數收跌，也因此拖累台北股市今（21）日開盤下跌112.32點、來到22316.78點，回測5日線關卡，在權值股熄火之下，盤中跌點擴大，午盤下跌163.51點或0.73%，來到22265.59點，跌破5日線。大盤走低之際，中小型股也同步走弱，雖然有一度翻紅，不過仍是不敵賣壓，櫃買指數午盤下跌1.01點或0.37%、來到269.07點，終結日K連紅態勢。今日午盤成交量排行榜前五名為：新光金、中信金、訊舟、錸德、南仁湖；午盤成交值排行榜前五名為：台積電、新光金、訊舟、鴻海、中信金。權值股全數走跌，權王台積電以961元開出、下跌12元，午盤下跌14元或1.44%，來到959元；鴻海以185元開出，午盤下跌2元或1.07%，來到184.5元；聯發科午盤下跌25元或2%，來到1225元。今日盤面焦點在於金控集團的搶親大戰，中信金控宣布將公開收購新光金股票，也讓台新金併新光金的「新新併」出現變數，形成雙龍搶珠的局面，3家金控股價表現卻呈現兩樣情，新光金今早盤股價續飆漲逾7%，一度攻上12.65元，創下6年多來新高，截至午盤爆出超過76萬張大量，上漲逾5%、來到12.45元。不過市場對中信金搶親不買單，中信金開盤後就重挫超過4%，午盤持續下跌逾4%，台新金開平盤後在盤面震盪，午盤維持在平盤價18.75元。「2024 台北國際自動化工業大展」暨「台灣機器人與智慧自動化展」今日開展，外傳輝達執行長黃仁勳將現身，但至今仍未有近一步消息，推估相關來台消息多為媒體謠傳。機器人概念股部分股價自昨日起，就已有轉弱的跡象，今日多檔表現疲軟，慧友大跌6%，羅昇跌逾4%，穎漢下跌逾3%，所羅門、昆盈、盟立、德律、陽程、彬台、精聯、全球傳動、大銀微系統、和椿、新漢下跌逾2%。