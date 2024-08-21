中國鋼品太低價！泰國鋼廠爆發倒閉潮　產能創7年以來新低

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近幾年中國房市低迷，因此鋼鐵產能過剩，只能低價傾銷海外，而泰國則因此成為苦主。泰國鋼鐵業產能利用率創7年新低，跌破3成大關，在中國低價鋼材湧入及當地成本上漲雙重打擊下，引發許多工廠倒閉，讓泰國業者苦不堪言。綜合泰國媒體報導，中國近幾年經濟發展趨緩，連帶房市也受到影響。由於中國房地產業低迷，導致中國國內鋼鐵需求減少，中國積極推動鋼材出口。泰國工業聯合會（FTI）主席Kriengkrai Thiennukul 指出，受益於成本優勢，中國鋼鐵出口增加，2024年上半年，中國出口鋼材成品5340萬噸，較去年同期成長24%。如果這種出口趨勢持續下去，2024年中國鋼材出口總量預計將達到1.068億噸，接近2015年1.1億噸的歷史新高，即9年來最高水準。受到中國進口鋼材衝擊，加上泰國鋼企面臨成本上漲，許多泰國的工廠紛紛倒閉，泰國鋼鐵產能利用率也創7年來新低，2024年上半年為29.3%，正式跌破30%大關，2023年為31.2%、2022年為33.4%，連續三年產能不斷創新低。FTI 稱中國企業已投資鋼鐵廠，總產能達1242萬噸，而泰國2024年的鋼鐵需求僅1600萬噸，呼籲政府體認到限制外國鋼鐵廠在泰設廠的重要性，以免泰國本土產業通通倒光，長期下來將使泰國經濟受到重創。