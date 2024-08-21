川普與馬斯克越走越近　「川普概念股」卻越跌越低

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美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）上週接受特斯拉創辦人、社群平台X持有人馬斯克專訪，且重返X發文，近期與馬斯克越走越近，甚至公開表明將為馬斯克提供政府重要職務。然而，與馬斯克越走越近，卻反讓川普概念股「川普媒體與科技集團（Trump Media & Technology Group）」股價一路下跌，20日股價跌至歷史新低。根據路透報導，川普在本月12日突然重返社群平台X發文，並貼出多部影片，譴責拜登對他的政治追殺，並呼籲支持者出來投票，並在當日晚間接受馬斯克在X平台的直播專訪。就在川普重返X之後，旗下川普媒體科技集團(DJT)12日盤中股價一度重挫7.6%，且跌勢至今仍未停歇，在美國時間20日，股價一度跌至21.33美元，創下上市以來得最低紀錄，終場收在21.42美元，跌幅達3.71%。報導提到，川普在民調和選舉博彩市場上的領先優勢，近期不斷縮小，也對川普媒體的股價造成了打擊，一些散戶與交易員將其視為對川普是否會贏得連任的押注。美國投資控股公司MDB Capital總裁兼首席市場策略師Lou Basenese指出，「我一直把 Truth Social 和 DJT 看作是一種投票機制，而不是投資機制。該股的估值從來沒有與其基本面相符。」