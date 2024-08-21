電豹女雪寶曝舒華在校生活！曝學妹「很文靜」白又仙氣逼人

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▲▼電豹女雪寶轉攻啦啦隊，之前曾被抖內「百萬花魁」，最高曾月賺七位數。（圖／記者李政龍攝影）

▲(G)I-DLE有台灣成員舒華，膚白貌美吸人氣。（圖／舒華IG）

「電豹女」啦啦隊女神雪寶外型亮眼，今（21）日出席「焦糖楓」三重一日店長記者會，她現場大跳(G)I-DLE歌曲《Klaxon》，該團有台灣成員舒華，兩人其實有淵源，舒華是她華崗藝校學妹，雪寶稱讚舒華很漂亮，本人很白、仙氣逼人，透露以前舒華在學校很文靜，沒想到現在變成韓團巨星。雪寶是表演藝術科，學妹舒華是戲劇科，她稱讚：「她（舒華）很漂亮，很白，仙氣逼人，沒想到現在這麼會跳舞，以前很安靜，原來其實很活潑，很開心她現在是天團成員，覺得她很厲害。」未來她會以學妹為目標。雪寶以前學芭蕾，近年來轉攻啦啦隊，她直言，舞蹈完全不一樣，只能自己多練習，有被學姐提醒，腳不要那麼開，因為學芭蕾腳都要打開，走路也會有點外八，自己有努力要融入大家。雪寶是曾創下千萬業績的直播主，她透露有些路過的粉絲，會要求她站起來或指定做某些事情，要這樣做才願意送禮物給她。雪寶其實並不願意，也不會特別理會這些要求。反而是先前她無意間許願想看到最大禮「百萬花魁」，沒想到下一秒就馬上看到粉絲抖內，令她相當感動，她月收入最好時可以賺七位數，人氣相當旺。