砲轟要求民眾黨檢討反遭出征　護理師柯粉宣布退黨：不想養大白共

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金假帳風暴，資深柯粉、護理師張喬瑜連日在臉書呼籲黨中央改革，但卻遭其他柯粉出征，張喬瑜今（21）日在臉書宣布，「不囉唆，我張喬瑜宣佈退出台灣民眾黨，做回中間選民。」他說，「我張喬瑜深刻檢討，我知道我錯在哪了，錯就錯在我不該成為養大這群黨中央白共的推手，明明就是錯了還要硬拗，「這樣的民眾黨不是我認同的了」。
張喬瑜今天連發數篇臉書，他說，不管是立委黃國昌、館長陳之漢，大家原本拋棄一切，不顧代價就是要義無反顧拚一次的挺民眾黨，「但請問現在黨中央跟競總的人是什麼死樣子你告訴我？現在我們公開力挺的人都要承受所有網路嘲笑網路霸凌，我就問，現在這帳務的事，我們基層支持者有做錯甚麼了嗎？」
張喬瑜說，事件至今已第9天，如果到此時此刻都還覺得自己最辛苦最委屈，身為369萬其中一位支持者，「我真的只想講，你們真的不爽不要做，不要愛做又愛出包，沒人會想再繼續支持領高薪的飯桶，也沒人會想看到領高薪還一直辛苦犯錯一直狡辯的飯桶。」
她說，「369萬基層支持者才是最大，人民才是最大，我們在砲打民進黨炮打綠共之前，我幹嘛要再養大一個小白共？人民才是最大，基層才是最大，不要才小黨才握有點權力有點位子就忘記我們一路跟隨民眾黨的初衷，我是基層支持者之一，我挺到入黨，我有繳會費，我也有捐錢，講真的我是真的很想要柯文哲當總統才會一路支持到現在，我再強調一次如果我真心挺一個人，我一毛錢也不屑拿。」
張喬瑜說，「如果今天是我月領20萬、還領百萬，如果今天我是出包的人，我也沒臉領這麼高的薪資拿黨內這麼多錢，我如果還有點羞恥心，我會把薪水全數外捐出來給公益團體，因為錯了就是錯了，自己督導不周，我沒資格也沒臉拿民眾黨的錢，我如果真的錯了，我也不會眷戀職位。整天要出來講自己多辛苦之前，請先檢視自己核心內部是不是整團都是大型共犯結構，不然會甚麼沒人敢講真話，導致敵營來爆料內部帳務亂七八糟。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
張喬瑜說，事件至今已第9天，如果到此時此刻都還覺得自己最辛苦最委屈，身為369萬其中一位支持者，「我真的只想講，你們真的不爽不要做，不要愛做又愛出包，沒人會想再繼續支持領高薪的飯桶，也沒人會想看到領高薪還一直辛苦犯錯一直狡辯的飯桶。」
她說，「369萬基層支持者才是最大，人民才是最大，我們在砲打民進黨炮打綠共之前，我幹嘛要再養大一個小白共？人民才是最大，基層才是最大，不要才小黨才握有點權力有點位子就忘記我們一路跟隨民眾黨的初衷，我是基層支持者之一，我挺到入黨，我有繳會費，我也有捐錢，講真的我是真的很想要柯文哲當總統才會一路支持到現在，我再強調一次如果我真心挺一個人，我一毛錢也不屑拿。」
張喬瑜說，「如果今天是我月領20萬、還領百萬，如果今天我是出包的人，我也沒臉領這麼高的薪資拿黨內這麼多錢，我如果還有點羞恥心，我會把薪水全數外捐出來給公益團體，因為錯了就是錯了，自己督導不周，我沒資格也沒臉拿民眾黨的錢，我如果真的錯了，我也不會眷戀職位。整天要出來講自己多辛苦之前，請先檢視自己核心內部是不是整團都是大型共犯結構，不然會甚麼沒人敢講真話，導致敵營來爆料內部帳務亂七八糟。」