台南幫林宜瑾也出事！前藍委嘆「太巧合」：有人不想給賴清德好過

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民進黨立委林宜瑾位於立法院的國會辦公室今（21）日遭檢調人員搜索，引發外界關注。對此，國民黨前立委陳學聖直言，選在休會期間出手，應該是準備很久了，「看來是有人不想給賴好過。」林宜瑾國會辦公室及地方辦公室上午遭南檢搜索，檢調至上午10時12分才從國會辦公室出來。對此，陳學聖在臉書發文直呼「又一位賴清德台南幫出事了」，這是繼陳宗彥、李孟諺之後，賴清德台南幫第三個子弟兵出事的。陳學聖提及，一般檢調要動立委，為避免國會保護傘爭議，除非狀況特殊，往往都會避開會期，選在休會期間出手，因此林宜瑾被搜案，應該是準備很久了。只是休會時間這麽長，檢調何時不出手，就選在李孟諺剛爆不倫戀辭官之際，而陳宗彥被求處重刑，也沒幾天。「就這麼巧嗎？出事的竟全都是賴清德台南幫，且時間點離賴就職總統百日又那麼近」，陳學聖直言，看來，是有人不想給賴好過。另方面，也意味著賴的位子坐的並沒有那麽穩，不僅面對在野黨如此，對黨內，恐怕也無能壓得住，才會頻頻迸坑。陳學聖說，民進黨黨內的名言，就是衝突、妥協、進步，現種種迹象顯示，民進黨可能正進入衝突階段，而且鬥的很凶，接下來就看有權者怎麽妥協了。