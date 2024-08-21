日本拉麵店上半年關49家超去年　業者陷「千元之壁」天人交戰

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拉麵在日本是經濟實惠的平民美食，一碗熱騰騰的拉麵價格很少超過1,000 日圓（約台幣210元)，但在今年，拉麵店關門速度創下歷史新高，截止至七月已有49家拉麵店關閉，已超過歷史新高，業者們也面臨價格天花板「千元之壁」的天人交戰。根據華盛頓郵報報導，對於放學後飢餓的青少年和晚回家的上班族來說，拉麵是工作過程中快速且可靠的餐點。但隨著日圓匯率貶值，進口價格上漲，拉麵正受到嚴重打擊，迫使店家面臨是否要打破「千元之壁」，或是乾脆關門的兩難境地。總部位於東京的企業研究公司 Teikoku Databank 的數據顯示，截至 7 月，已有 49 家拉麵店申請關閉，預計將創下一年內關店數量最多的紀錄。該公司發現，製作拉麵的原料、勞動力和電力成本在三年內增加了10%。由於包含豬肉、雞肉、小麥、醬油、蔥等成本皆大幅上漲，且店家熬煮湯頭也需要大量用電，日本歷經近30年的經濟停滯後，通膨正在上升；且自俄羅斯入侵烏克蘭以來，能源價格飆漲。儘管工資漲幅創下30年來最高，仍跟不上通膨腳步。牛津經濟研究院 (Oxford Economics) 日本經濟學家 山口範廣(Norihiro Yamaguchi)指出，拉麵店關店數大增的現象，能說明目前的日本經濟趨勢，因為他們很難將成本上漲轉嫁到消費者身上；在2022年以前，無論是食物、房租或其他項目，消費者都不願意接受漲價，但現在他們必須接受生活成本增加。