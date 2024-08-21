基市府NET案四連勝！藍民代轟罷樑是「只為重選市長的政治陽謀」

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基隆市政府在NET案上已經取得四連勝，罷樑正當性再受挑戰。對此，基隆市藍營民代今（21）日召開記者會開砲，民進黨從中央到地方傾全黨持續攻擊醜化導引之下，演變成後來挺NET、反謝國樑的風向，最後更成為發起罷免案的「政治陽謀」。國民黨基隆市黨部今天上午召開「法院認證，市府連勝罷免失去正當性」記者會，針對東岸商場廠商與市府的法律訴訟案迄今，經法院審理判決結果，分別在6月21日、8月7日、8月13日駁回廠商主張，再加上財政部於8月15日駁回廠商申訴，基隆市政府在法院及行政院財政部認證之下獲得「四連勝」。基隆市議員藍敏煌指出，謝國樑上任後，依法重新招標東岸商場OT案，NET因為沒有得標挾怨報復，讓原本只是一個單純且成功的促參案被模糊焦點，加上民進黨從中央到地方傾全黨持續攻擊醜化導引之下，演變成後來挺NET、反謝國樑的風向，最後更成為發起罷免案的政治陽謀。基隆市議員俞叁發則表示，大日公司以與基隆市府簽的五年OT合約，卻以ROT方式轉租NET十年，完成增建後，但這些增建部分的產權理應移交給基隆市府，但林右昌竟默許這一切發生，黑箱的決策過程令人匪夷所思。基隆市議郭美秀強調，基隆市府基於現今明確契約關係的乙方（微風），優先保證履約關係能正常運行，如未履約，極可能破壞基隆市府信譽，造成企業不願至基隆投資。她進一步指出，市府四連勝顯示當初罷免案的緣由，即東岸商場爭議性不復存在，故罷免案失去其正當性。藍敏煌最後強調，罷免案已成定局，將於10月13日星期日舉行投票，本黨呼籲基隆市民理性面對這場罷免選舉，請大家挺身而出，用不同意罷免來反制民進黨的惡質操作，以避免台灣陷入一連串的罷免潮。