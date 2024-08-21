權值股無力、電子股同弱　台股跳空下跌191點、失守5日線

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全球央行年會即將到來，投資人態度逐漸趨於觀望，美國股市昨（20）日全數收跌，也因此拖累台北股市今（21）日開盤下跌112.32點、來到22316.78點，回測5日線關卡，在權值股熄火之下，盤中跌點擴大，此外，台指期今日結算，大盤尾盤再遇一波賣壓，終場下跌191.21點或0.85%，收在22237.89點，日K連2黑，失守5日線，成交量為3373.93億元。大盤走低之際，中小型股也同步走弱，雖然有一度翻紅，不過仍是不敵賣壓，櫃買指數終場下跌1.7點或0.63%、來到268.38點，終結日K連紅態勢，並且回測5日線。今日成交量排行榜前五名為：新光金、中信金、訊舟、南仁湖、錸德；成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、新光金、中信金、訊舟。今日電子交投氣氛稍嫌冷淡，成交比重下降到6成以下、來到59.5%。權值股全數走低，權王台積電以961元開出、下跌12元，最低一度來到956元，終場下跌15元或1.54%，收在958元，日K連2黑、並且跌破5日線，拖累大盤指數就有119點，也就是說今日超過6成以上的跌點都是台積電貢獻的；鴻海以185元開出，終場下跌3元或1.61%，收在183.5元，日K連2黑、並且跌破5日線以及月線，拖累大盤指數就有14點；聯發科終場下跌30元或2.4%，收在1220元，日K連2黑、跌破5日線，拖累大盤指數就有15點。今日盤面焦點在於金控集團的搶親大戰，中信金控宣布將公開收購新光金股票，也讓台新金併新光金的「新新併」出現變數，形成雙龍搶珠的局面，3家金控股價表現卻呈現兩樣情，新光金今早盤股價續飆漲逾7%，一度攻上12.65元，創下6年多來新高，最後一盤更是爆出超過3.2萬張買單，再度刷新爆史上最大量、今日成交量達98萬張，終場上漲逾5%，收在12.45元。不過市場對中信金搶親不買單，中信金開盤後就重挫超過4%，終場下跌3.7%，收在33.7元；台新金開平盤後在盤面震盪，尾盤買單挹注，終場上漲0.05元或0.27%，收在18.8元。「2024 台北國際自動化工業大展」暨「台灣機器人與智慧自動化展」今日開展，外傳輝達執行長黃仁勳將現身，但至今仍未有近一步消息，推估相關來台消息多為媒體謠傳。機器人概念股部分股價自昨日起，就已有轉弱的跡象，今日多檔表現疲軟，慧友大跌逾8%，羅昇跌7%，穎漢下跌逾4%，所羅門、昆盈、陽程、彬台、大銀微系統、新漢、佳能下跌逾3%。不過還是有個股逆勢走高，福裕、大拓-KY上漲逾半根停板，廣積、原相、均豪、泓格上漲逾2%。此外，生技醫療股也逆勢走高，國邑、商之器亮燈漲停，科懋上漲逾8%，共信-KY上漲逾7%，易威、天良上漲逾4%，浩鼎、全宇生技-KY、軒郁、友華上漲逾3%，鑽石投資、和康生、泰福-KY、綠茵、南光、晉弘、大江上漲逾2%。