新竹又見麝香豬遊蕩！疑為寵物豬能聽懂警指示　乖坐路邊等待救援

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▲麝香豬被新竹縣動物保護防疫所內。（圖／新竹縣動保所）

芎林鄉又見豬逛大街！新竹縣警方深夜接獲通報，有一隻麝香豬在國3竹林交流道遊蕩，立即通報動物保護及防疫所人員到場協助，而這隻麝香豬疑似聽得懂人話，聽聞芎林分駐所4名員警「管制」，還一臉淡定的乖乖就待在一旁等待指示，待動保處人員到場後，順利救援上車帶回安置，後續將聯繫通知飼主領回。事發在20日深夜11時50分許，當時民眾見到一隻麝香豬，竟在芎林鄉國3竹林交流道附近遊蕩，遂立即通報警方，所幸在警方到場前，未有意外發生，而該隻麝香豬也相當配合，在警方引導下，乖乖得在路旁等待，直到新竹縣動物保護防疫所人員趕到，將其帶回動物保護防疫所安置。新竹縣動保所研判這頭麝香豬應是隻寵物豬，健康狀況良好，情緒也算穩定，但因身上沒有晶片，也未有飼主出面，目前先暫時安置在比較大空間的犬舍內，7天後如果主人仍沒出面，就將開放民眾認養。不過警方也再次呼籲，民眾飼養寵物，應依動物保護法第5條規定，善盡飼主之管理責任，如未提供適當飼養場所，致疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，可依道路交通管理處罰條例第84條規定，處所有人或行為人新臺幣300元以上600元以下罰鍰。