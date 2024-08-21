影／中職裁判快看！Gavin Lux開轟後　棒球飛出牆後又神奇進場

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MLB美國職棒今（21）日道奇主場迎戰水手的比賽，4局下道奇隊首名打者Gavin Lux相中水手隊先發投手Bryce MillerGavin LuxGavin Lux開轟，但這球是平射砲，不過有趣的是當水手隊中外野手Víctor Robles在警戒區起跳嘗試接殺這顆飛球但未能成功，當Víctor Robles撞到全壘打牆躺在地上後，原本過牆的全壘打球就這樣從他身後的全壘打牆護墊下滾出，第一時間現場觀眾一片譁然，Gavin Lux也停留在三壘雙手一攤表示疑惑。在經過現場裁判確認以及慢動作回放發現，這顆球確實是有越過全壘打大牆，