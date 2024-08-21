影／中職裁判快看！Gavin Lux開轟後　棒球飛出牆後又神奇進場

MLB美國職棒今（21）日道奇主場迎戰水手的比賽，4局下道奇隊首名打者Gavin Lux相中水手隊先發投手Bryce Miller一顆偏高的95英哩速球大棒一揮，只見小白球一路飛過中外野大牆，這是Gavin Lux本季第10號全壘打，同時與隊友Max Muncy更是連兩場在同個半局接力開轟。終場6：3擊敗水手，收下3連勝，以及系列賽2連勝。有趣的是，Gavin Lux原本開轟，但是球卻神奇的從全壘打牆護墊後方縫隙通過並滾回到場內，讓觀眾譁然。但終究還是判定為全壘打。
Gavin Lux開轟 道奇打擊火力驚人
Gavin Lux開轟，但這球是平射砲，不過有趣的是當水手隊中外野手Víctor Robles在警戒區起跳嘗試接殺這顆飛球但未能成功，當Víctor Robles撞到全壘打牆躺在地上後，原本過牆的全壘打球就這樣從他身後的全壘打牆護墊下滾出，第一時間現場觀眾一片譁然，Gavin Lux也停留在三壘雙手一攤表示疑惑。
在經過現場裁判確認以及慢動作回放發現，這顆球確實是有越過全壘打大牆，但球卻神奇的從全壘打牆護墊後方縫隙通過並滾回到場內，形成這罕見的一幕。
Gavin Lux和傷癒回歸的Max Muncy在這兩天的比賽各扛出兩發全壘打，兩人聯手包辦了道奇隊兩天來的5分打點，占了全隊超過一半的分數。
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Gavin Lux開轟，但這球是平射砲，不過有趣的是當水手隊中外野手Víctor Robles在警戒區起跳嘗試接殺這顆飛球但未能成功，當Víctor Robles撞到全壘打牆躺在地上後，原本過牆的全壘打球就這樣從他身後的全壘打牆護墊下滾出，第一時間現場觀眾一片譁然，Gavin Lux也停留在三壘雙手一攤表示疑惑。
在經過現場裁判確認以及慢動作回放發現，這顆球確實是有越過全壘打大牆，但球卻神奇的從全壘打牆護墊後方縫隙通過並滾回到場內，形成這罕見的一幕。
Gavin Lux和傷癒回歸的Max Muncy在這兩天的比賽各扛出兩發全壘打，兩人聯手包辦了道奇隊兩天來的5分打點，占了全隊超過一半的分數。