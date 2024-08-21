跨聯盟賽8月24日登場！中華隊主帥圖齊領兵　帶U22菁英潛力培訓隊

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2024年陽明海運跨聯盟籃球邀請賽將於8月24日至31日在基隆市立體育館登場，包括TPBL聯隊、SBL台灣啤酒、台灣銀行、彰化柏力力、亞大菁英潛力培訓隊，以及菲律賓大學與曼谷大學兩支外隊，共8隊齊聚禁賽，將是臺灣籃壇新秀大秀身手的最好舞台。秉持跨聯盟賽事舉辦初衷，中華民國籃球協會邀集各職業聯盟參賽，今年新成立的台灣職業籃球大聯盟（TPBL），也派隊共襄盛舉，由副秘書長王志群擔任總教練，帶領各隊年輕球員，包括首輪新秀汪哲宇、魏莨哲與江均等人，利用跨聯盟賽事做好迎接新球季的準備。亞洲大學籃球賽今年將在臺灣舉行，以UBA四連霸強權政治大學為班底的亞大籃代表隊，將由陳子威擔任總教練，陣中包括李允傑、莊朝勝等剛被選進職業隊的球員，希望透過跨聯盟邀請賽累積比賽默契與經驗，希望以地主身分，在本屆亞大籃賽事有精彩表現。中華籃協持續培育新秀，請來義大利籍教練圖齊領軍 U22菁英潛力培訓隊，陣中以前立大專球員為主，搭配鋼鐵人外籍生丹尼爾，要把握跨聯聯盟賽事機會，持續提升比賽經驗。他們將以接班為目標，盼未來3-5年可以進入中華白隊，甚至挑戰中華藍隊，爭取更多表現機會。身為去年的MVP和最佳五人之一，宋昕澔在記者會上表示：「壓力一定會有，把這些壓力轉化為動力，這次這麼好選手來對抗，讓我很期待。去年我們是唯一大學隊，我自己感到身體對抗有些不足，這次休賽季我也在這方面做了加強，希望表現能超越去年。」而圖齊則表示，這是自己第二次代表中華隊出賽，這次選手這次U22菁英潛力培訓隊的球員都很年輕，希望藉由這次訓練，讓他們個人技術上有所提升，並且讓球員提早適應進攻和防守體系。培訓時間不多，因此他們必須要盡力讓選手熟悉、理解他們在球場上要做什麼事情，這是非常大的挑戰。