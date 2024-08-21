「不動產減降令」發酵！營建股倒地　京城觸跌停、永信建挫逾6%

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營建股迎來利空消息，今（21）日再度走跌。為避免不動產市場過熱，央行祭出「不動產減降令」，要求銀行需全面減降不動產（房貸與建融）放款總量，本週將進入中小型民營銀行。拖累營建類股指數今日跌逾1.3%。為避免不動產市場過熱，央行總裁楊金龍近期約談各銀行總經理，傳出要求各銀行得全面減降不動產的放款總量，篩選標準從2020年底，到今（2024）年6月底，針對建融和購屋貸款成長者。此外，央行欲推動兩大不動產新政策，一是限貸令再緊縮，購買第二戶以上限貸六成，僅限六都的，欲擴大至全國；二是原「不動產放貸比」總量管制28%，但都更危老、工廠興建等排外，以致目前水位各行平均值約37%，央行考慮將排外選項剔除。市場認為，央行祭出「不動產減降令」是要斷掉資金供給面，降溫房市。已有銀行高層擔心，這波房貸水位爆滿，各銀行早已全面管控房貸進件速度，購屋者要排隊等撥款，不然就是得承擔3%高房貸息，如今減降令再出，恐排擠到真正自住購屋者。此外，政策也影響到股市表現，營建類股今日走弱，類股指數今日跌逾1.3%，其中京城一度亮燈跌停、來到111.5元，終場下跌10.5元或8.5%，收在113元，其餘營建股多數也走弱，寶徠、愛山林下跌逾8%，聯上發、隆大、興復發下跌逾3%，宏璟、華友聯、名軒、三發地產、潤隆下跌逾2%。